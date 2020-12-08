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Глава поселения в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису
Глава поселения в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису
Глава Кулангинского сельского поселения в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:44
2020-12-08T17:44
2020-12-08T21:31
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 8 дек — РИА Новости. Глава Кулангинского сельского поселения в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."Прокуратура Кайбицкого района взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении главы Кулангинского сельского поселения, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности 38-летней местной жительнице", — сказал Галиев журналистам.Установлено, что 7 декабря около 18 часов глава поселения двумя выстрелами из охотничьего ружья попал в женщину, приняв ее за лису. От полученных ранений потерпевшая скончалась.Галиев уточнил, что по факту инцидента следственными органами в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".По информации местных СМИ, на участок семьи Валиуллиных повадилась ходить лиса, воровавшая кур. Глава поселения устроил засаду на животное, но не заметил, как из дома в сарай вышла хозяйка, и дважды выстрелил в нее. Мужчина отвез женщину в больницу, но спасти ее не удалось из-за большой кровопотери.Согласно данным на сайте сельского поселения, его главой является Фидаил Нигматзянов.
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республика татарстан (татарстан), происшествия
КАЗАНЬ, 8 дек — РИА Новости.
Глава Кулангинского сельского поселения в Татарстане
застрелил женщину, приняв ее за лису, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
"Прокуратура Кайбицкого района взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении главы Кулангинского сельского поселения, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности 38-летней местной жительнице", — сказал Галиев журналистам.
Установлено, что 7 декабря около 18 часов глава поселения двумя выстрелами из охотничьего ружья попал в женщину, приняв ее за лису. От полученных ранений потерпевшая скончалась.
Галиев уточнил, что по факту инцидента следственными органами в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
По информации местных СМИ, на участок семьи Валиуллиных повадилась ходить лиса, воровавшая кур. Глава поселения устроил засаду на животное, но не заметил, как из дома в сарай вышла хозяйка, и дважды выстрелил в нее. Мужчина отвез женщину в больницу, но спасти ее не удалось из-за большой кровопотери.
Согласно данным на сайте сельского поселения, его главой является Фидаил Нигматзянов.