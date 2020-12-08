Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/tarify-1588217351.html
Путин поручил проработать тарифную политику на железной дороге
Путин поручил проработать тарифную политику на железной дороге
Президент России Владимир Путин попросил правительство детально проработать предложения по тарифной политике на железной дороге в перспективе после 2024 года. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:32
2020-12-08T16:20
ржд
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151173/74/1511737407_0:287:4685:2922_1920x0_80_0_0_2708d6b1fafe208a4220785ad06a51ac.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство детально проработать предложения по тарифной политике на железной дороге в перспективе после 2024 года."В этой связи прошу участников совещания поделиться своими оценками и соображениями о том, какой может быть тарифная политика на железной дороге в перспективе после 2024 года. Для участников рынка это очень важно. А правительство прошу детально проработать эти предложения", - сказал Путин во вторник на совещании о параметрах финансового плана и инвестпрограммы РЖД.Он напомнил, что этим летом компания при содействии кабмина и Центробанка выпустила новый инструмент для рынка ценных бумаг – так называемые вечные облигации. Это поддержало инвестпрограмму компании в нынешнем году, обеспечило её необходимыми ресурсами, указал президент."Очевидно, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций", - добавил Путин.
https://ria.ru/20201208/poezda-1588195076.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151173/74/1511737407_209:0:4373:3123_1920x0_80_0_0_d7c9dd36b7e61e5338b467310dfac45e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ржд, владимир путин, экономика

Путин поручил проработать тарифную политику на железной дороге

14:32 08.12.2020 (обновлено: 16:20 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЭлектропоезд на станции "Новосибирск-Главный" Западно-Сибирской железной дороги
Электропоезд на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство детально проработать предложения по тарифной политике на железной дороге в перспективе после 2024 года.
"В этой связи прошу участников совещания поделиться своими оценками и соображениями о том, какой может быть тарифная политика на железной дороге в перспективе после 2024 года. Для участников рынка это очень важно. А правительство прошу детально проработать эти предложения", - сказал Путин во вторник на совещании о параметрах финансового плана и инвестпрограммы РЖД.
Он напомнил, что этим летом компания при содействии кабмина и Центробанка выпустила новый инструмент для рынка ценных бумаг – так называемые вечные облигации. Это поддержало инвестпрограмму компании в нынешнем году, обеспечило её необходимыми ресурсами, указал президент.
"Очевидно, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций", - добавил Путин.
Девушка на платформе станции Кунцевская МЦД-1 Белорусско-Савеловский в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
13:10
РЖД увеличили число поездов на новогодние праздники
 
РЖДВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
Лента новостейМолния