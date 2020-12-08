Путин поручил проработать тарифную политику на железной дороге
14:32 08.12.2020 (обновлено: 16:20 08.12.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЭлектропоезд на станции "Новосибирск-Главный" Западно-Сибирской железной дороги
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство детально проработать предложения по тарифной политике на железной дороге в перспективе после 2024 года.
"В этой связи прошу участников совещания поделиться своими оценками и соображениями о том, какой может быть тарифная политика на железной дороге в перспективе после 2024 года. Для участников рынка это очень важно. А правительство прошу детально проработать эти предложения", - сказал Путин во вторник на совещании о параметрах финансового плана и инвестпрограммы РЖД.
Путин думает о том, что будет после 2024 года. На совещании РЖД он попросил поделиться своими оценками и соображениями о том, какой может быть тарифная политика на железной дороге в перспективе после 2024 года: для участников рынка это очень важно. pic.twitter.com/vnDquebfhi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 8, 2020
Он напомнил, что этим летом компания при содействии кабмина и Центробанка выпустила новый инструмент для рынка ценных бумаг – так называемые вечные облигации. Это поддержало инвестпрограмму компании в нынешнем году, обеспечило её необходимыми ресурсами, указал президент.
"Очевидно, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций", - добавил Путин.