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Путин поручил проработать тарифную политику на железной дороге

Путин поручил проработать тарифную политику на железной дороге

Президент России Владимир Путин попросил правительство детально проработать предложения по тарифной политике на железной дороге в перспективе после 2024 года. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:32

2020-12-08T14:32

2020-12-08T16:20

ржд

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство детально проработать предложения по тарифной политике на железной дороге в перспективе после 2024 года."В этой связи прошу участников совещания поделиться своими оценками и соображениями о том, какой может быть тарифная политика на железной дороге в перспективе после 2024 года. Для участников рынка это очень важно. А правительство прошу детально проработать эти предложения", - сказал Путин во вторник на совещании о параметрах финансового плана и инвестпрограммы РЖД.Он напомнил, что этим летом компания при содействии кабмина и Центробанка выпустила новый инструмент для рынка ценных бумаг – так называемые вечные облигации. Это поддержало инвестпрограмму компании в нынешнем году, обеспечило её необходимыми ресурсами, указал президент."Очевидно, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций", - добавил Путин.

https://ria.ru/20201208/poezda-1588195076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, владимир путин, экономика