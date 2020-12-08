https://ria.ru/20201208/tabak-1588212277.html
Путин подписал закон о ратификации соглашения об акцизах на табак в ЕАЭС
Путин подписал закон о ратификации соглашения об акцизах на табак в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:16
2020-12-08T14:16
2020-12-08T14:16
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соглашение призвано создать условия для функционирования рынка табачной продукции в рамках ЕАЭС путем гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию, реализуемую на территориях государств-членов, и определяет порядок сближения ставок акцизов на сигареты.В июне прошлого года этот документ был одобрен советом ЕЭК. Согласно нему, с 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за одну тысячу сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.В декабре 2019 года вице-премьеры стран ЕАЭС подписали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию.
https://ria.ru/20201204/kurs-1587643339.html
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евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, владимир путин, экономика