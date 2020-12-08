https://ria.ru/20201208/svpd-1588203181.html
Рябков оценил шансы на сохранение СВПД
Рябков оценил шансы на сохранение СВПД
Намерение Ирана установить новые центрифуги на объекте в Натанзе не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:43
2020-12-08T13:43
2020-12-08T13:52
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей рябков
москва
европа
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Намерение Ирана установить новые центрифуги на объекте в Натанзе не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Постепенный отход Ирана от своих добровольных обязательств в рамках СВПД - не новость. Безусловно, данный шаг не добавляет позитива в и без того достаточно сложную и напряжённую атмосферу вокруг иранской ядерной программы", - сказал Рябков.Он отметил, что Москва осудила недавнее убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, охарактеризовав это как террористический акт, ответственные за который "должны быть выявлены"."Сейчас встаёт вопрос, что необходимо сделать для повышения шансов на сохранение СВПД "на плаву" и обеспечения дальнейшей работы в заданных в 2015 году рамках. От всех сторон требуется проявление выдержки и ответственности. Шансы на это есть и мы в соответствующем ключе ведём работу в контактах с коллегами из Европы, но не только Европы, и будем в этом же ключе действовать в предстоящие дни, когда пройдут новые встречи в очном и удаленном режиме по этой тематике", - добавил Рябков.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что Иран планирует установить еще три каскада усовершенствованных центрифуг IR-2m на заводе по обогащению урана в Натанзе. Организация сообщила об этом государствам-членам.
https://ria.ru/20201203/iran-1587482201.html
https://ria.ru/20201202/programma-1587410672.html
москва
европа
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, москва, европа, иран, в мире