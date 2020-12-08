https://ria.ru/20201208/svpd-1588203181.html

Рябков оценил шансы на сохранение СВПД

Рябков оценил шансы на сохранение СВПД

Намерение Ирана установить новые центрифуги на объекте в Натанзе не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:43

2020-12-08T13:43

2020-12-08T13:52

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей рябков

москва

европа

иран

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Намерение Ирана установить новые центрифуги на объекте в Натанзе не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Постепенный отход Ирана от своих добровольных обязательств в рамках СВПД - не новость. Безусловно, данный шаг не добавляет позитива в и без того достаточно сложную и напряжённую атмосферу вокруг иранской ядерной программы", - сказал Рябков.Он отметил, что Москва осудила недавнее убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, охарактеризовав это как террористический акт, ответственные за который "должны быть выявлены"."Сейчас встаёт вопрос, что необходимо сделать для повышения шансов на сохранение СВПД "на плаву" и обеспечения дальнейшей работы в заданных в 2015 году рамках. От всех сторон требуется проявление выдержки и ответственности. Шансы на это есть и мы в соответствующем ключе ведём работу в контактах с коллегами из Европы, но не только Европы, и будем в этом же ключе действовать в предстоящие дни, когда пройдут новые встречи в очном и удаленном режиме по этой тематике", - добавил Рябков.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что Иран планирует установить еще три каскада усовершенствованных центрифуг IR-2m на заводе по обогащению урана в Натанзе. Организация сообщила об этом государствам-членам.

https://ria.ru/20201203/iran-1587482201.html

https://ria.ru/20201202/programma-1587410672.html

москва

европа

иран

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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, москва, европа, иран, в мире