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Рябков оценил шансы на сохранение СВПД
Рябков оценил шансы на сохранение СВПД
Намерение Ирана установить новые центрифуги на объекте в Натанзе не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:43
2020-12-08T13:52
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей рябков
москва
европа
иран
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Намерение Ирана установить новые центрифуги на объекте в Натанзе не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Постепенный отход Ирана от своих добровольных обязательств в рамках СВПД - не новость. Безусловно, данный шаг не добавляет позитива в и без того достаточно сложную и напряжённую атмосферу вокруг иранской ядерной программы", - сказал Рябков.Он отметил, что Москва осудила недавнее убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, охарактеризовав это как террористический акт, ответственные за который "должны быть выявлены"."Сейчас встаёт вопрос, что необходимо сделать для повышения шансов на сохранение СВПД "на плаву" и обеспечения дальнейшей работы в заданных в 2015 году рамках. От всех сторон требуется проявление выдержки и ответственности. Шансы на это есть и мы в соответствующем ключе ведём работу в контактах с коллегами из Европы, но не только Европы, и будем в этом же ключе действовать в предстоящие дни, когда пройдут новые встречи в очном и удаленном режиме по этой тематике", - добавил Рябков.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что Иран планирует установить еще три каскада усовершенствованных центрифуг IR-2m на заводе по обогащению урана в Натанзе. Организация сообщила об этом государствам-членам.
https://ria.ru/20201203/iran-1587482201.html
https://ria.ru/20201202/programma-1587410672.html
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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, москва, европа, иран, в мире

Рябков оценил шансы на сохранение СВПД

13:43 08.12.2020 (обновлено: 13:52 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Намерение Ирана установить новые центрифуги на объекте в Натанзе не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Постепенный отход Ирана от своих добровольных обязательств в рамках СВПД - не новость. Безусловно, данный шаг не добавляет позитива в и без того достаточно сложную и напряжённую атмосферу вокруг иранской ядерной программы", - сказал Рябков.
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Он отметил, что Москва осудила недавнее убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, охарактеризовав это как террористический акт, ответственные за который "должны быть выявлены".
"Сейчас встаёт вопрос, что необходимо сделать для повышения шансов на сохранение СВПД "на плаву" и обеспечения дальнейшей работы в заданных в 2015 году рамках. От всех сторон требуется проявление выдержки и ответственности. Шансы на это есть и мы в соответствующем ключе ведём работу в контактах с коллегами из Европы, но не только Европы, и будем в этом же ключе действовать в предстоящие дни, когда пройдут новые встречи в очном и удаленном режиме по этой тематике", - добавил Рябков.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что Иран планирует установить еще три каскада усовершенствованных центрифуг IR-2m на заводе по обогащению урана в Натанзе. Организация сообщила об этом государствам-членам.
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Мохсен ФахризадеУбийство иранского физика-ядерщикаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковМоскваЕвропаИранВ мире
 
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