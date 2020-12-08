Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/sudno-1588129667.html
"Академик Черский" отошел от места строительства "Северного потока — 2"
"Академик Черский" отошел от места строительства "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" удаляется от недостроенного участка газопровода "Северный поток — 2", свидетельствует информация глобальной системы... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T02:46
2020-12-08T08:40
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
газпром
еврокомиссия
сша
калининград
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_0:760:2288:2047_1920x0_80_0_0_cd847229a39af32e39ea175746d7a97d.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" удаляется от недостроенного участка газопровода "Северный поток — 2", свидетельствует информация глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic."Академик Черский" с 5 декабря находился в точке, расположенной рядом с недостроенным участком "Северного потока — 2" — около территориальных вод Польши, к югу от датского острова Борнхольм. Но приблизительно в 23.05 мск понедельника трубоукладчик развернулся на северо-восток.В субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы по "Северному потоку — 2" в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. Оператор российского проекта Nord Stream 2 AG до этого анонсировал возобновление работ по укладке труб в декабре: в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием."Фортуна" отвечает подобным требованиям и считается одним из возможных способов достройки газопровода вместе с трубоукладчиком "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. От "Газпрома" не было официального сообщения насчет того, какие суда планируется использовать для завершения строительства.Трубоукладчик "Фортуна с конца сентября находился в порту немецкого Висмаре, откуда отправился на северо-восток 5 декабря, конечной точкой маршрута судна в системе MarineTraffic значился порт Росток в Германии, к западу от незавершенной части "Северного потока — 2". Но после "Фортуна" остановилась и развернулась обратно по направлению к Висмару, а потом и вовсе встала. В этот же день "Академик Черский" добрался из Калининграда к точке достройки проекта.США и "Северный поток — 2"Вашингтон продвигает в Европу свой сжиженный природный газ и пытается не допустить завершения строительства российского трубопровода. В октябре Соединенные Штаты расширили санкции против проекта, распространив на него действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под ограничения попадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве газопровода.Накануне в американском конгрессе согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает ограничения против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.В прошлом месяце немецкие власти в очередной раз раскритиковали экстерриториальные ограничительные меры против российского трубопровода. В Германии подчеркнули, что Берлин продолжит координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, ЕК и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.В начале декабря BSH согласовало укладку магистрали в немецких водах до конца этого года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявка уже на рассмотрении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/biznes-1587997019.html
https://ria.ru/20201207/potok-1588012532.html
https://ria.ru/20201207/gazoprovod-1588022948.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/sevpotok-1588047072.html
балтийское море
сша
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_177:836:1775:2034_1920x0_80_0_0_6104eea0c5ccf84d5277914390845291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, еврокомиссия, сша, калининград, экономика

"Академик Черский" отошел от места строительства "Северного потока — 2"

02:46 08.12.2020 (обновлено: 08:40 08.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" удаляется от недостроенного участка газопровода "Северный поток — 2", свидетельствует информация глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
"Академик Черский" с 5 декабря находился в точке, расположенной рядом с недостроенным участком "Северного потока — 2" — около территориальных вод Польши, к югу от датского острова Борнхольм. Но приблизительно в 23.05 мск понедельника трубоукладчик развернулся на северо-восток.
Бизнес-центр Midland Plaza на Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 12:33
"Все ждут": датский эксперт оценил интерес европейского бизнеса к России
В субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы по "Северному потоку — 2" в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. Оператор российского проекта Nord Stream 2 AG до этого анонсировал возобновление работ по укладке труб в декабре: в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием.
"Фортуна" отвечает подобным требованиям и считается одним из возможных способов достройки газопровода вместе с трубоукладчиком "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. От "Газпрома" не было официального сообщения насчет того, какие суда планируется использовать для завершения строительства.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 13:41
Эксперт оценил сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Трубоукладчик "Фортуна с конца сентября находился в порту немецкого Висмаре, откуда отправился на северо-восток 5 декабря, конечной точкой маршрута судна в системе MarineTraffic значился порт Росток в Германии, к западу от незавершенной части "Северного потока — 2". Но после "Фортуна" остановилась и развернулась обратно по направлению к Висмару, а потом и вовсе встала. В этот же день "Академик Черский" добрался из Калининграда к точке достройки проекта.

США и "Северный поток — 2"

Вашингтон продвигает в Европу свой сжиженный природный газ и пытается не допустить завершения строительства российского трубопровода. В октябре Соединенные Штаты расширили санкции против проекта, распространив на него действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под ограничения попадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве газопровода.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 14:25
Германия ответила на призыв США заморозить "Северный поток — 2"
Накануне в американском конгрессе согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает ограничения против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.
В прошлом месяце немецкие власти в очередной раз раскритиковали экстерриториальные ограничительные меры против российского трубопровода. В Германии подчеркнули, что Берлин продолжит координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, ЕК и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
В начале декабря BSH согласовало укладку магистрали в немецких водах до конца этого года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявка уже на рассмотрении.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 15:54Сказано в эфире
"Европа закусила удила". Эксперт о достройке "Северного потока-2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромЕврокомиссияСШАКалининградЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
Лента новостейМолния