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Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"
Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" удаляется от недостроенного участка "Северного потока — 2", свидетельствует информация глобальной системы... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T00:58
2020-12-08T01:23
россия
академик черский (судно)
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
москва
сша
калининград
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" удаляется от недостроенного участка "Северного потока — 2", свидетельствует информация глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic."Академик Черский" с 5 декабря стоял в точке, расположенной рядом с недостроенным участком проекта — ниже датского острова Борнхольм у вод Польши. Но приблизительно в 23.05 мск понедельника судно развернулось на северо-восток.В субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы по "Северному потоку — 2" в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. При этом оператор строящегося газопровода Nord Stream 2 AG ранее анонсировал возобновление работ по укладке труб в декабре: в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием.Этим требованиям как раз отвечает "Фортуна", считающаяся одним из возможных вариантов достройки российского проекта наряду с трубоукладчиком "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. "Газпром", единственный акционер проектной компании Nord Stream 2 AG, официально не сообщал, какие суда планирует использовать для этих целей.Стоявший с конца сентября в немецком Висмаре трубоукладчик "Фортуна" покинул порт 5 декабря и отправился на северо-восток, конечной точкой маршрута в системе позиционирования судов MarineTraffic указывался порт Росток в Германии, к западу от недостроенной части "Северного потока — 2". Однако затем судно остановилось и развернулось обратно по направлению к Висмару, а потом и вовсе встало. В тот же день "Академик Черский" добрался из Калининграда к точке достройки газопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате швейцарский трубоукладчик Allseas остановил работы по строительству и задержал завершение проекта.
https://ria.ru/20201207/gazoprovod-1588022948.html
https://ria.ru/20201207/potok-1588012532.html
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россия, академик черский (судно), allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, москва, сша, калининград, украина, экономика

Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"

00:58 08.12.2020 (обновлено: 01:23 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" удаляется от недостроенного участка "Северного потока — 2", свидетельствует информация глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
"Академик Черский" с 5 декабря стоял в точке, расположенной рядом с недостроенным участком проекта — ниже датского острова Борнхольм у вод Польши. Но приблизительно в 23.05 мск понедельника судно развернулось на северо-восток.
В субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы по "Северному потоку — 2" в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. При этом оператор строящегося газопровода Nord Stream 2 AG ранее анонсировал возобновление работ по укладке труб в декабре: в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием.
Этим требованиям как раз отвечает "Фортуна", считающаяся одним из возможных вариантов достройки российского проекта наряду с трубоукладчиком "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. "Газпром", единственный акционер проектной компании Nord Stream 2 AG, официально не сообщал, какие суда планирует использовать для этих целей.
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Стоявший с конца сентября в немецком Висмаре трубоукладчик "Фортуна" покинул порт 5 декабря и отправился на северо-восток, конечной точкой маршрута в системе позиционирования судов MarineTraffic указывался порт Росток в Германии, к западу от недостроенной части "Северного потока — 2". Однако затем судно остановилось и развернулось обратно по направлению к Висмару, а потом и вовсе встало. В тот же день "Академик Черский" добрался из Калининграда к точке достройки газопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате швейцарский трубоукладчик Allseas остановил работы по строительству и задержал завершение проекта.
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РоссияАкадемик Черский (судно)AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромМоскваСШАКалининградУкраинаЭкономика
 
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