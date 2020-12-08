Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"
00:58 08.12.2020 (обновлено: 01:23 08.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" удаляется от недостроенного участка "Северного потока — 2", свидетельствует информация глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
"Академик Черский" с 5 декабря стоял в точке, расположенной рядом с недостроенным участком проекта — ниже датского острова Борнхольм у вод Польши. Но приблизительно в 23.05 мск понедельника судно развернулось на северо-восток.
В субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы по "Северному потоку — 2" в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. При этом оператор строящегося газопровода Nord Stream 2 AG ранее анонсировал возобновление работ по укладке труб в декабре: в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием.
Этим требованиям как раз отвечает "Фортуна", считающаяся одним из возможных вариантов достройки российского проекта наряду с трубоукладчиком "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. "Газпром", единственный акционер проектной компании Nord Stream 2 AG, официально не сообщал, какие суда планирует использовать для этих целей.
Стоявший с конца сентября в немецком Висмаре трубоукладчик "Фортуна" покинул порт 5 декабря и отправился на северо-восток, конечной точкой маршрута в системе позиционирования судов MarineTraffic указывался порт Росток в Германии, к западу от недостроенной части "Северного потока — 2". Однако затем судно остановилось и развернулось обратно по направлению к Висмару, а потом и вовсе встало. В тот же день "Академик Черский" добрался из Калининграда к точке достройки газопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате швейцарский трубоукладчик Allseas остановил работы по строительству и задержал завершение проекта.