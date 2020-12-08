ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на торжественной встрече отряда кораблей Военно-морских сил Египта, которые примут участие в Российско-египетских учениях "Мост дружбы - 2020" в акватории Новороссийска
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России сможет 25 лет пользоваться пунктом материально технического обеспечения в Судане, следует из текста соглашения между РФ и Суданом от 1 декабря 2020 года, опубликованного во вторник на портале правовой информации.
"Настоящее соглашение действует в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своём намерение прекратить его действие", - говорится в документе.
О договоренности создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.