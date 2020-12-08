https://ria.ru/20201208/sudan-1588259564.html

ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет

ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет

Военно-морской флот России сможет 25 лет пользоваться пунктом материально технического обеспечения в Судане, следует из текста соглашения между РФ и Суданом от... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:21

2020-12-08T17:21

2020-12-08T17:21

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России сможет 25 лет пользоваться пунктом материально технического обеспечения в Судане, следует из текста соглашения между РФ и Суданом от 1 декабря 2020 года, опубликованного во вторник на портале правовой информации.О договоренности создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/vmf-1585765341.html

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россия, судан, вмф рф, в мире