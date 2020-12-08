https://ria.ru/20201208/sudan-1588250912.html

Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой

Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой

Корабли с ядерной энергоустановкой смогут базироваться в создаваемом в Судане пункте материально-технического обеспечения ВМФ России, следует из текста... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:53

2020-12-08T16:53

2020-12-08T16:53

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Корабли с ядерной энергоустановкой смогут базироваться в создаваемом в Судане пункте материально-технического обеспечения ВМФ России, следует из текста соглашения между РФ и Суданом от 1 декабря 2020 года, опубликованного во вторник на портале правовой информации."Одновременно в пункте материально-технического обеспечения разрешено находиться не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности", - говорится в документе.В соглашении указывается, что Россия должна будет уведомлять суданскую сторону за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда.

https://ria.ru/20201117/superderzhava-1585023591.html

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россия, судан, вмф рф, в мире