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Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
Корабли с ядерной энергоустановкой смогут базироваться в создаваемом в Судане пункте материально-технического обеспечения ВМФ России, следует из текста... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:53
2020-12-08T16:53
россия
судан
вмф рф
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Корабли с ядерной энергоустановкой смогут базироваться в создаваемом в Судане пункте материально-технического обеспечения ВМФ России, следует из текста соглашения между РФ и Суданом от 1 декабря 2020 года, опубликованного во вторник на портале правовой информации."Одновременно в пункте материально-технического обеспечения разрешено находиться не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности", - говорится в документе.В соглашении указывается, что Россия должна будет уведомлять суданскую сторону за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда.
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россия, судан, вмф рф, в мире

Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой

16:53 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлавный военно-морской парад России
Главный военно-морской парад России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Корабли с ядерной энергоустановкой смогут базироваться в создаваемом в Судане пункте материально-технического обеспечения ВМФ России, следует из текста соглашения между РФ и Суданом от 1 декабря 2020 года, опубликованного во вторник на портале правовой информации.
"Одновременно в пункте материально-технического обеспечения разрешено находиться не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности", - говорится в документе.
В соглашении указывается, что Россия должна будет уведомлять суданскую сторону за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда.
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