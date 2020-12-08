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Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС
Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС
Американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области, сообщили РИА... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:41
2020-12-08T11:34
культура
кино и сериалы
оливер стоун
белоярская аэс
владимир путин
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.По словам собеседницы агентства, режиссер прилетел вечером в понедельник, во вторник он будет вести съемки на АЭС, а в среду утром улетит. Известно, что Стоун пройдет с экскурсией по четвертому энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы и зайдет на блочный пункт управления."Возможно, его фильм связан с МОКС-ом (МОКС-топливо – ред.), с замкнутым ядерным топливным циклом. Очевидно, что он интересуется этой темой. Насколько мы знаем, он интересуется еще вопросами экологии", - пояснили в пресс-службе.Уильям Оливер Стоун - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" ему был вручен за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Режиссер также известен своими документальными работами, в частности, в 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины".
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кино и сериалы, оливер стоун, белоярская аэс, владимир путин, свердловская область, в мире

Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС

10:41 08.12.2020 (обновлено: 11:34 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Белоярской АЭС / Перейти в фотобанкКинорежиссёр, сценарист и продюсер Оливер Стоун возле Белоярской атомной электростанции
Кинорежиссёр, сценарист и продюсер Оливер Стоун возле Белоярской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Белоярской АЭС
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.
"Он со съемочной группой будет весь день на станции. Никаких подробностей проекта мы не знаем. Они пока держатся в секрете", - сказали в пресс-службе, уточнив, что режиссер снимает фильм, где будет в том числе информация о Белоярской АЭС.
По словам собеседницы агентства, режиссер прилетел вечером в понедельник, во вторник он будет вести съемки на АЭС, а в среду утром улетит. Известно, что Стоун пройдет с экскурсией по четвертому энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы и зайдет на блочный пункт управления.
"Возможно, его фильм связан с МОКС-ом (МОКС-топливо – ред.), с замкнутым ядерным топливным циклом. Очевидно, что он интересуется этой темой. Насколько мы знаем, он интересуется еще вопросами экологии", - пояснили в пресс-службе.
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Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
Уильям Оливер Стоун - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" ему был вручен за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Режиссер также известен своими документальными работами, в частности, в 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины".
 
КультураКино и сериалыОливер СтоунБелоярская АЭСВладимир ПутинСвердловская областьВ мире
 
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