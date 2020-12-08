https://ria.ru/20201208/stoun--1588157504.html

Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС

Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС

Американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области, сообщили РИА... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:41

2020-12-08T10:41

2020-12-08T11:34

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.По словам собеседницы агентства, режиссер прилетел вечером в понедельник, во вторник он будет вести съемки на АЭС, а в среду утром улетит. Известно, что Стоун пройдет с экскурсией по четвертому энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы и зайдет на блочный пункт управления."Возможно, его фильм связан с МОКС-ом (МОКС-топливо – ред.), с замкнутым ядерным топливным циклом. Очевидно, что он интересуется этой темой. Насколько мы знаем, он интересуется еще вопросами экологии", - пояснили в пресс-службе.Уильям Оливер Стоун - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" ему был вручен за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Режиссер также известен своими документальными работами, в частности, в 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины".

https://ria.ru/20200131/1564085660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, оливер стоун, белоярская аэс, владимир путин, свердловская область, в мире