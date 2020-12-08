https://ria.ru/20201208/stavropole-1588176530.html
На Ставрополье в 2021 году могут заключить шесть тысяч соцконтрактов
На Ставрополье в 2021 году могут заключить шесть тысяч соцконтрактов
В Ставропольском крае за шесть лет - с 2014 года - 765 нуждающихся семей заключили социальные контракты и получили поддержку из краевого бюджета на общую сумму... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:03
2020-12-08T12:03
2020-12-08T12:03
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. В Ставропольском крае за шесть лет - с 2014 года - 765 нуждающихся семей заключили социальные контракты и получили поддержку из краевого бюджета на общую сумму более 44 миллионов рублей, сообщает краевое министерство труда и социальной защиты населения. Минсоцзащиты уточняет, что с января по ноябрь текущего года между органами соцзащиты и нуждающимися семьями заключены 275 социальных контрактов. В том числе 248 - на развитие личного подсобного хозяйства, 23 – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и 4 – на обучение по профессиям сварщик, визажист, косметолог и маркетолог. Министерство отмечает, что основными направлениями оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 году будут трудоустройство, обучение и открытие собственного бизнеса, что позволит увеличить число семей, преодолевающих тяжелую жизненную ситуацию, и заключить более 6 тысяч социальных контрактов. Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется исходя из содержания программы социальной адаптации, на период от 3 месяцев до 1 года, не чаще чем один раз в пять лет.
https://ria.ru/20201119/stavropole-1585299988.html
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ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости
. В Ставропольском крае
за шесть лет - с 2014 года - 765 нуждающихся семей заключили социальные контракты и получили поддержку из краевого бюджета на общую сумму более 44 миллионов рублей, сообщает краевое министерство труда и социальной защиты населения.
"Такой вид господдержки с 2019 года предоставляется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края" нацпроекта "Демография" семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения края", - говорится в сообщении ведомства.
Минсоцзащиты уточняет, что с января по ноябрь текущего года между органами соцзащиты и нуждающимися семьями заключены 275 социальных контрактов. В том числе 248 - на развитие личного подсобного хозяйства, 23 – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и 4 – на обучение по профессиям сварщик, визажист, косметолог и маркетолог.
Министерство отмечает, что основными направлениями оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 году будут трудоустройство, обучение и открытие собственного бизнеса, что позволит увеличить число семей, преодолевающих тяжелую жизненную ситуацию, и заключить более 6 тысяч социальных контрактов.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется исходя из содержания программы социальной адаптации, на период от 3 месяцев до 1 года, не чаще чем один раз в пять лет.