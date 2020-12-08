https://ria.ru/20201208/stavropole-1588176530.html

На Ставрополье в 2021 году могут заключить шесть тысяч соцконтрактов

На Ставрополье в 2021 году могут заключить шесть тысяч соцконтрактов

В Ставропольском крае за шесть лет - с 2014 года - 765 нуждающихся семей заключили социальные контракты и получили поддержку из краевого бюджета на общую сумму... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:03

2020-12-08T12:03

2020-12-08T12:03

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. В Ставропольском крае за шесть лет - с 2014 года - 765 нуждающихся семей заключили социальные контракты и получили поддержку из краевого бюджета на общую сумму более 44 миллионов рублей, сообщает краевое министерство труда и социальной защиты населения. Минсоцзащиты уточняет, что с января по ноябрь текущего года между органами соцзащиты и нуждающимися семьями заключены 275 социальных контрактов. В том числе 248 - на развитие личного подсобного хозяйства, 23 – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и 4 – на обучение по профессиям сварщик, визажист, косметолог и маркетолог. Министерство отмечает, что основными направлениями оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 году будут трудоустройство, обучение и открытие собственного бизнеса, что позволит увеличить число семей, преодолевающих тяжелую жизненную ситуацию, и заключить более 6 тысяч социальных контрактов. Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется исходя из содержания программы социальной адаптации, на период от 3 месяцев до 1 года, не чаще чем один раз в пять лет.

https://ria.ru/20201119/stavropole-1585299988.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край