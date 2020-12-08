https://ria.ru/20201208/srok-1588267375.html

В Югре дали срок мужчине, угрожавшему выкинуть внука из окна

В Югре дали срок мужчине, угрожавшему выкинуть внука из окна

Жителя Сургута (ХМАО), который в пьяном состоянии угрожал выкинуть из окна двухлетнего внука, а также замахивался на прибывших к нему полицейских кувалдой,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:48

2020-12-08T17:48

2020-12-08T17:48

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Жителя Сургута (ХМАО), который в пьяном состоянии угрожал выкинуть из окна двухлетнего внука, а также замахивался на прибывших к нему полицейских кувалдой, приговорили к 14 месяцам колонии, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел в середине сентября. Жители Сургута увидели в окне пятого этажа пьяного мужчину, держащего за ноги малыша, после чего один из очевидцев позвал проезжавших мимо правоохранителей, сообщало МВД России. Полицейским пришлось взламывать дверь квартиры, чтобы попасть внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они нашли в одной из комнат под сушилкой для белья, а пьяного мужчину задержали. Мать мальчика в этот момент была в магазине, отец - на работе, поэтому с ребенком сидел его дед, уточняли в полиции.Вскоре окружное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, чьи действия квалифицированы как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В ведомстве подчеркивали, что 68-летний сургутянин ставил своего внука на подоконник, а затем, взяв ребенка за ноги, "высунул его на улицу". Следователи направили запрос в прокуратуру города, попросив о передаче уголовного дела местному отделу СУСК. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства данное происшествие.Чуть позже следователи возбудили в отношении пенсионера второе уголовное дело - по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, мужчина замахивался на полицейских кувалдой, когда они пытались попасть в его квартиру, узнав об инциденте, а также "высказывал угрозы применения насилия" в отношении правоохранителей.В следственном управлении также отмечали, что мужчина не признал вину, суда ему пришлось дожидаться под стражей.Проверку в связи с происшествием ранее организовала местная прокуратура. В надзорном ведомстве подчеркивали, что готовы дать оценку действиям специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства, учреждения соцобслуживания и территориального органа внутренних дел, которые уполномочены выявлять и работать с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении.

https://ria.ru/20200721/1574631429.html

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, сургут, происшествия