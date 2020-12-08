https://ria.ru/20201208/sputnik-1588312742.html

РФПИ разъяснил детали сотрудничества с Украиной по "Спутнику V"

РФПИ разъяснил детали сотрудничества с Украиной по "Спутнику V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) разъяснил детали сотрудничества с Украиной по вакцине "Спутник V": на мощностях харьковского завода "Биолек" были... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T23:13

2020-12-08T23:13

2020-12-08T23:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

украина

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) разъяснил детали сотрудничества с Украиной по вакцине "Спутник V": на мощностях харьковского завода "Биолек" были произведены первые тестовые розливы вакцины, идентичные производству, сообщили журналистам в фонде.В фонде уточнили, что для отработки технологии производства российская сторона не завозила сырье для вакцины на Украину. "Для поставки сырья, необходимого для изготовления вакцины, должно быть получено соответствующее одобрение от регулятора Украины. Запрос на получение соответствующего одобрения будет подан в ближайшее время", - добавили в РФПИ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, украина, в мире