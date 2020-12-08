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РФПИ разъяснил детали сотрудничества с Украиной по "Спутнику V"
РФПИ разъяснил детали сотрудничества с Украиной по "Спутнику V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) разъяснил детали сотрудничества с Украиной по вакцине "Спутник V": на мощностях харьковского завода "Биолек" были... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:13
2020-12-08T23:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
украина
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) разъяснил детали сотрудничества с Украиной по вакцине "Спутник V": на мощностях харьковского завода "Биолек" были произведены первые тестовые розливы вакцины, идентичные производству, сообщили журналистам в фонде.В фонде уточнили, что для отработки технологии производства российская сторона не завозила сырье для вакцины на Украину. "Для поставки сырья, необходимого для изготовления вакцины, должно быть получено соответствующее одобрение от регулятора Украины. Запрос на получение соответствующего одобрения будет подан в ближайшее время", - добавили в РФПИ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, украина, в мире

РФПИ разъяснил детали сотрудничества с Украиной по "Спутнику V"

23:13 08.12.2020 (обновлено: 23:22 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) разъяснил детали сотрудничества с Украиной по вакцине "Спутник V": на мощностях харьковского завода "Биолек" были произведены первые тестовые розливы вакцины, идентичные производству, сообщили журналистам в фонде.

"Биолек" обладает необходимыми технологическими возможностями по производству вакцин на основе аденовирусного вектора человека. На мощностях предприятия были произведены первые тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины "Спутник V". Готовность завода к производству готовой формы вакцины подтверждается предоставленным видео технологического процесса", - заявили в РФПИ.

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В фонде уточнили, что для отработки технологии производства российская сторона не завозила сырье для вакцины на Украину. "Для поставки сырья, необходимого для изготовления вакцины, должно быть получено соответствующее одобрение от регулятора Украины. Запрос на получение соответствующего одобрения будет подан в ближайшее время", - добавили в РФПИ.

"Исходя из вышеизложенного, официальный пресс-релиз РФПИ и разъяснение АО "Биолек" не противоречат друг другу. РФПИ и Институт Гамалеи готовы организовать производство вакцины "Спутник V" в кратчайшие сроки после получения необходимых согласований от регуляторных органов Украины", - заключили в фонде.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийУкраинаВ мире
 
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