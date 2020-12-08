https://ria.ru/20201208/sputnik-1588308223.html

"Биолек" прокомментировал слова Медведчука о производстве "Спутника V"

"Биолек" прокомментировал слова Медведчука о производстве "Спутника V"

Харьковский фармакологический завод "Биолек" заявил, что не подписывал никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:20

2020-12-08T22:20

2020-12-08T22:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

кирилл дмитриев

виктор медведчук

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

южная корея

венесуэла

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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Харьковский фармакологический завод "Биолек" заявил, что не подписывал никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако потенциально готов производить вакцину от COVID-19, если она пройдет государственную регистрацию на Украине.Во вторник глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-19 можно производить на Украине, для этого есть необходимые мощности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что "Биолек" уже освоил производство готовой формы вакцины.Отмечается, что "Биолек" не подписывали никаких контрактов и не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V". Также в компании заявили, что никогда ранее не производили таких вакцин на своей технологической базе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная корея

венесуэла

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, кирилл дмитриев, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, южная корея, венесуэла, белоруссия, в мире