"Биолек" прокомментировал слова Медведчука о производстве "Спутника V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Харьковский фармакологический завод "Биолек" заявил, что не подписывал никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако потенциально готов производить вакцину от COVID-19, если она пройдет государственную регистрацию на Украине.
Во вторник глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-19 можно производить на Украине, для этого есть необходимые мощности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что "Биолек" уже освоил производство готовой формы вакцины.
"На отдельных телеканалах и СМИ появилась информация, что "Биолек" освоил технологию производства готовой формы вакцины против коронавируса "Спутник V" и имеет возможность ее серийного выпуска для обеспечения потребностей населения на территории Украины и других стран. "Биолек" как национальный производитель вакцин технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что "Биолек" не подписывали никаких контрактов и не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V". Также в компании заявили, что никогда ранее не производили таких вакцин на своей технологической базе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.