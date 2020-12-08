Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/sputnik-1588308223.html
"Биолек" прокомментировал слова Медведчука о производстве "Спутника V"
"Биолек" прокомментировал слова Медведчука о производстве "Спутника V"
Харьковский фармакологический завод "Биолек" заявил, что не подписывал никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T22:20
2020-12-08T22:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
кирилл дмитриев
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
южная корея
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588039316_0:227:2893:1854_1920x0_80_0_0_3e6eb96858d29cc7dfb010e890487121.jpg
КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Харьковский фармакологический завод "Биолек" заявил, что не подписывал никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако потенциально готов производить вакцину от COVID-19, если она пройдет государственную регистрацию на Украине.Во вторник глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-19 можно производить на Украине, для этого есть необходимые мощности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что "Биолек" уже освоил производство готовой формы вакцины.Отмечается, что "Биолек" не подписывали никаких контрактов и не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V". Также в компании заявили, что никогда ранее не производили таких вакцин на своей технологической базе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
южная корея
венесуэла
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588039316_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_d9188731f47eb5c73581935a00ebd148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, кирилл дмитриев, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, южная корея, венесуэла, белоруссия, в мире

"Биолек" прокомментировал слова Медведчука о производстве "Спутника V"

22:20 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Харьковский фармакологический завод "Биолек" заявил, что не подписывал никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако потенциально готов производить вакцину от COVID-19, если она пройдет государственную регистрацию на Украине.
Во вторник глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-19 можно производить на Украине, для этого есть необходимые мощности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что "Биолек" уже освоил производство готовой формы вакцины.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины

"На отдельных телеканалах и СМИ появилась информация, что "Биолек" освоил технологию производства готовой формы вакцины против коронавируса "Спутник V" и имеет возможность ее серийного выпуска для обеспечения потребностей населения на территории Украины и других стран. "Биолек" как национальный производитель вакцин технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что "Биолек" не подписывали никаких контрактов и не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V". Также в компании заявили, что никогда ранее не производили таких вакцин на своей технологической базе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньКирилл ДмитриевВиктор МедведчукРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинЮжная КореяВенесуэлаБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния