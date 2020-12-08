https://ria.ru/20201208/sputnik-1588261420.html

Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук

Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук

Украина может начать производство вакцины "Спутник V" как минимум на экспорт в третьи страны, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:27

2020-12-08T17:27

2020-12-08T17:34

оппозиционная платформа - за жизнь

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

владимир зеленский

южная корея

венесуэла

белоруссия

распространение нового коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578472436_0:222:2831:1814_1920x0_80_0_0_05d185f7d5f1f68079197daea4ab0547.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украина может начать производство вакцины "Спутник V" как минимум на экспорт в третьи страны, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Медведчук во вторник посетил Центра Гамалеи, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.По его словам, фракция готова "сделать все", чтобы на Украине был налажен выпуск вакцины для украинских граждан.Российский фонд прямых инвестиций во вторник заявил, что фонд и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации, а производственные мощности фармкомпании "Биолек" уже готовы.Ранее Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная корея

венесуэла

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, владимир зеленский, южная корея, венесуэла, белоруссия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, виктор медведчук, украина