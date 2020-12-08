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Распространение нового коронавируса
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Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
Украина может начать производство вакцины "Спутник V" как минимум на экспорт в третьи страны, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:27
2020-12-08T17:34
оппозиционная платформа - за жизнь
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
владимир зеленский
южная корея
венесуэла
белоруссия
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украина может начать производство вакцины "Спутник V" как минимум на экспорт в третьи страны, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Медведчук во вторник посетил Центра Гамалеи, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.По его словам, фракция готова "сделать все", чтобы на Украине был налажен выпуск вакцины для украинских граждан.Российский фонд прямых инвестиций во вторник заявил, что фонд и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации, а производственные мощности фармкомпании "Биолек" уже готовы.Ранее Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, владимир зеленский, южная корея, венесуэла, белоруссия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, виктор медведчук, украина

Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук

17:27 08.12.2020 (обновлено: 17:34 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украина может начать производство вакцины "Спутник V" как минимум на экспорт в третьи страны, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Медведчук во вторник посетил Центра Гамалеи, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.
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"Производственные мощности есть. Сейчас вопрос заключается в следующем: что это предприятие может начать производство вакцины как минимум на экспорт в третьи страны, но наша главная задача, моя главная задача как представителя сегодня с Украины, который реализует просьбу тысяч наших граждан, общественных организаций, политических сил – в том, чтобы такое производство проводилось на территории Украины в интересах украинских граждан", - сказал Медведчук по итогам переговоров в Москве в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, фракция готова "сделать все", чтобы на Украине был налажен выпуск вакцины для украинских граждан.
Российский фонд прямых инвестиций во вторник заявил, что фонд и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации, а производственные мощности фармкомпании "Биолек" уже готовы.
Ранее Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОппозиционная платформа - За жизньАлександр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВладимир ЗеленскийЮжная КореяВенесуэлаБелоруссияВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Виктор МедведчукУкраина
 
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