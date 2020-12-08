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В Германии подтвердили дату запуска французского спутника ракетой "Союз"
В Германии подтвердили дату запуска французского спутника ракетой "Союз"
Разведывательный спутник CSO-2 в интересах минобороны Франции планируется запустить российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:05
2020-12-08T01:05
2020-12-08T10:20
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Разведывательный спутник CSO-2 в интересах минобороны Франции планируется запустить российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане 28 декабря, сообщил Германский центр авиации и космонавтики (DLR).В ноябре эту дату назвал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.На сайте DLR отмечается, что старт ракеты "Союз-СТ-А" с аппаратом CSO-2 намечается на 28 декабря.Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат" и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии COVID-19.Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 24 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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россия, минобороны франции, космос - риа наука, союз, французская гвиана, москва, франция, германия
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Разведывательный спутник CSO-2 в интересах минобороны Франции
планируется запустить российской ракетой-носителем "Союз"
с космодрома Куру во Французской Гвиане
28 декабря, сообщил Германский центр авиации и космонавтики (DLR).
В ноябре эту дату назвал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
На сайте DLR отмечается, что старт ракеты "Союз-СТ-А" с аппаратом CSO-2 намечается на 28 декабря.
Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат" и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии COVID-19.
Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 24 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".