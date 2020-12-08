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Объем средств на соцвыплаты в Самарской области вырастет на 2 млрд руб
Объем средств на соцвыплаты в Самарской области вырастет на 2 млрд руб
Объем средств на соцвыплаты в Самарской области в 2021 году увеличится на 2 миллиарда рублей по сравнению с 2020 годом, сообщил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T21:14
2020-12-08T21:14
россия
дмитрий азаров
самарская область
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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Объем средств на соцвыплаты в Самарской области в 2021 году увеличится на 2 миллиарда рублей по сравнению с 2020 годом, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.Во вторник, 8 декабря, Азаров принял участие в круглом столе, который прошел в онлайн-режиме на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня". По данным пресс-службы облправительства, глава региона поделился управленческими практиками по вовлечению жителей региона в процесс принятия решений, а также обсудил вопросы формирования бюджета на ближайшие годы с учетом пандемии коронавируса.По словам Азарова, только на соцвыплаты из бюджетов всех уровней разным категориям граждан в Самарской области было выделено чуть более 18 миллиардов рублей, в текущем году – около 25 миллиардов рублей. "Это стало возможным благодаря решениям президента, в том числе, о денежных выплатах семьям с детьми с 3-х до 7 лет. На следующий год мы прогнозируем уже свыше 30 миллиардов рублей", – рассказал Азаров.Глава региона отметил, что, несмотря на сложности, 70% регионального бюджета направлено на социальную сферу с учетом предложений, озвученных жителями Самарской области на этапе формирования основных статей расходов. "Конечно, прямой контакт с жителями позволяет нам чувствовать, что необходимо людям. Я хотел бы отдельно отметить роль депутатов, которые в этот сложный для людей период не попрятались по углам, не критикуют, что делается, а что - нет, а просто идут к людям и им помогают", - сказал Азаров.Он также напомнил, что в этом году были восстановлены выплаты ветеранам труда, которых они лишились в 2017 году. При этом большой объем средств предусмотрен на реализацию национальных и важнейших инфраструктурных проектов. "Регион получает рекордную поддержку из федерального бюджета и показатели, которые мы имели на старте 2020 года по сравнению с началом 2021-го, больше на 2 миллиарда", – отметил Азаров.
https://ria.ru/20201208/kultura-1588298868.html
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россия, дмитрий азаров, самарская область

Объем средств на соцвыплаты в Самарской области вырастет на 2 млрд руб

21:14 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Объем средств на соцвыплаты в Самарской области в 2021 году увеличится на 2 миллиарда рублей по сравнению с 2020 годом, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Во вторник, 8 декабря, Азаров принял участие в круглом столе, который прошел в онлайн-режиме на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня". По данным пресс-службы облправительства, глава региона поделился управленческими практиками по вовлечению жителей региона в процесс принятия решений, а также обсудил вопросы формирования бюджета на ближайшие годы с учетом пандемии коронавируса.
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"Дмитрий Азаров добавил, что на социальную поддержку населения только из областного бюджета выделяются колоссальные средства. В следующем году на соцвыплаты объем поддержки увеличится на 2 миллиарда рублей по сравнению с текущим годом. Если сопоставить эти цифры с 2019-м, сумма будет выше на 5 миллиардов", - говорится в сообщении.

По словам Азарова, только на соцвыплаты из бюджетов всех уровней разным категориям граждан в Самарской области было выделено чуть более 18 миллиардов рублей, в текущем году – около 25 миллиардов рублей. "Это стало возможным благодаря решениям президента, в том числе, о денежных выплатах семьям с детьми с 3-х до 7 лет. На следующий год мы прогнозируем уже свыше 30 миллиардов рублей", – рассказал Азаров.
Глава региона отметил, что, несмотря на сложности, 70% регионального бюджета направлено на социальную сферу с учетом предложений, озвученных жителями Самарской области на этапе формирования основных статей расходов. "Конечно, прямой контакт с жителями позволяет нам чувствовать, что необходимо людям. Я хотел бы отдельно отметить роль депутатов, которые в этот сложный для людей период не попрятались по углам, не критикуют, что делается, а что - нет, а просто идут к людям и им помогают", - сказал Азаров.
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Он также напомнил, что в этом году были восстановлены выплаты ветеранам труда, которых они лишились в 2017 году. При этом большой объем средств предусмотрен на реализацию национальных и важнейших инфраструктурных проектов. "Регион получает рекордную поддержку из федерального бюджета и показатели, которые мы имели на старте 2020 года по сравнению с началом 2021-го, больше на 2 миллиарда", – отметил Азаров.
 
РоссияДмитрий АзаровСамарская область
 
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