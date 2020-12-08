https://ria.ru/20201208/sobyanin-1588247507.html

Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных

Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринарному врачу и поиска пропавших животных, сообщает во вторник пресс-служба РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:36

2020-12-08T16:36

2020-12-08T16:36

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринарному врачу и поиска пропавших животных, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что "ВетАС" представляет собой информационную систему Правительства Москвы, предназначенную для автоматизации деятельности Комитета ветеринарии города Москвы и подведомственных ему организаций, а также для предоставления электронных услуг записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся домашних животных."Основными функциями Ветеринарной автоматизированной системы являются: автоматизация процессов приёма животных в государственных ветеринарных клиниках города Москвы, ведение электронных амбулаторных карт животных, обеспечение электронной записи, учёт и регистрация животных в электронном виде, уведомление владельцев животных о плановых вакцинациях и регистрации животных, предоставление владельцу амбулаторных карт в личном кабинете на Портале государственных услуг города Москвы", - говорится в сообщении.Дополняется, что также к функциям относится ведение реестров ветеринарных учреждений, ветеринарных специалистов, предоставляющих ветеринарные услуги в Москве, приютов и прививочных пунктов и контроль своевременного проведения обязательных профилактических ветеринарных мероприятий."Для работы специалистов на прививочных пунктах разработано мобильное автоматизированное рабочее место "Ветврач". Информирование владельцев животных о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, а также о мероприятиях в части идентификации и учёта животных производится с помощью электронной почты, sms-сообщений и личного кабинета на портале mos.ru. При отсутствии у животного обязательной вакцинации ИС "ВетАС" направит владельцу соответствующее уведомление", - уточняется в сообщении.Сообщается, что запись в государственную ветеринарную клинику или вызов ветеринара на дом осуществляется с помощью сервиса "Запись к ветеринарному врачу" на портале mos.ru. Также в ИС "ВетАС" ведется реестр приютов для безнадзорных животных, куда вносится информация обо всех поступивших питомцах. Если у отловленного животного есть идентификационный номер (чип или № клейма) и животное ранее было внесено в ИС "ВетАС", то специалист может узнать контактные данные владельца животного и сообщить о нахождении животного хозяину.

https://ria.ru/20201208/yogurt-1588240159.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество