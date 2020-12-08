https://ria.ru/20201208/sobyanin-1588247507.html
Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных
Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринарному врачу и поиска пропавших животных, сообщает во вторник пресс-служба РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:36
2020-12-08T16:36
2020-12-08T16:36
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринарному врачу и поиска пропавших животных, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что "ВетАС" представляет собой информационную систему Правительства Москвы, предназначенную для автоматизации деятельности Комитета ветеринарии города Москвы и подведомственных ему организаций, а также для предоставления электронных услуг записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся домашних животных."Основными функциями Ветеринарной автоматизированной системы являются: автоматизация процессов приёма животных в государственных ветеринарных клиниках города Москвы, ведение электронных амбулаторных карт животных, обеспечение электронной записи, учёт и регистрация животных в электронном виде, уведомление владельцев животных о плановых вакцинациях и регистрации животных, предоставление владельцу амбулаторных карт в личном кабинете на Портале государственных услуг города Москвы", - говорится в сообщении.Дополняется, что также к функциям относится ведение реестров ветеринарных учреждений, ветеринарных специалистов, предоставляющих ветеринарные услуги в Москве, приютов и прививочных пунктов и контроль своевременного проведения обязательных профилактических ветеринарных мероприятий."Для работы специалистов на прививочных пунктах разработано мобильное автоматизированное рабочее место "Ветврач". Информирование владельцев животных о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, а также о мероприятиях в части идентификации и учёта животных производится с помощью электронной почты, sms-сообщений и личного кабинета на портале mos.ru. При отсутствии у животного обязательной вакцинации ИС "ВетАС" направит владельцу соответствующее уведомление", - уточняется в сообщении.Сообщается, что запись в государственную ветеринарную клинику или вызов ветеринара на дом осуществляется с помощью сервиса "Запись к ветеринарному врачу" на портале mos.ru. Также в ИС "ВетАС" ведется реестр приютов для безнадзорных животных, куда вносится информация обо всех поступивших питомцах. Если у отловленного животного есть идентификационный номер (чип или № клейма) и животное ранее было внесено в ИС "ВетАС", то специалист может узнать контактные данные владельца животного и сообщить о нахождении животного хозяину.
https://ria.ru/20201208/yogurt-1588240159.html
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сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
одобрил создание информационной системы для записи к ветеринарному врачу и поиска пропавших животных, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Электронные услуги становятся всё более востребованными у москвичей и постепенно распространяются на самые разные сферы жизни столицы, включая ветеринарию. Постановление об утверждении порядка работы "Ветеринарной автоматизированной системы" подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "ВетАС" представляет собой информационную систему Правительства Москвы, предназначенную для автоматизации деятельности Комитета ветеринарии города Москвы и подведомственных ему организаций, а также для предоставления электронных услуг записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся домашних животных.
"Основными функциями Ветеринарной автоматизированной системы являются: автоматизация процессов приёма животных в государственных ветеринарных клиниках города Москвы, ведение электронных амбулаторных карт животных, обеспечение электронной записи, учёт и регистрация животных в электронном виде, уведомление владельцев животных о плановых вакцинациях и регистрации животных, предоставление владельцу амбулаторных карт в личном кабинете на Портале государственных услуг города Москвы", - говорится в сообщении.
Дополняется, что также к функциям относится ведение реестров ветеринарных учреждений, ветеринарных специалистов, предоставляющих ветеринарные услуги в Москве, приютов и прививочных пунктов и контроль своевременного проведения обязательных профилактических ветеринарных мероприятий.
"Для работы специалистов на прививочных пунктах разработано мобильное автоматизированное рабочее место "Ветврач". Информирование владельцев животных о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, а также о мероприятиях в части идентификации и учёта животных производится с помощью электронной почты, sms-сообщений и личного кабинета на портале mos.ru. При отсутствии у животного обязательной вакцинации ИС "ВетАС" направит владельцу соответствующее уведомление", - уточняется в сообщении.
Сообщается, что запись в государственную ветеринарную клинику или вызов ветеринара на дом осуществляется с помощью сервиса "Запись к ветеринарному врачу" на портале mos.ru. Также в ИС "ВетАС" ведется реестр приютов для безнадзорных животных, куда вносится информация обо всех поступивших питомцах. Если у отловленного животного есть идентификационный номер (чип или № клейма) и животное ранее было внесено в ИС "ВетАС", то специалист может узнать контактные данные владельца животного и сообщить о нахождении животного хозяину.
"В данный момент к ИС "ВетАС" подключены все 26 государственных ветеринарных учреждений, работает более 700 специалистов государственной ветеринарной службы города Москвы. В систему внесены сведения о 618 023 животных. Таким образом, создание Ветеринарной автоматизированной системы упростило запись к ветеринарному врачу и поиск пропавшего питомца", - заключается в сообщении.