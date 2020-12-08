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Снегири перебрались из глубин хвойного леса в лесопарки Москвы за пищей
Снегири перебрались из глубин хвойного леса в лесопарки Москвы за пищей
Снегири перебрались из глубин хвойного леса в лесопарки Москвы в поисках пищи, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:41
2020-12-10T14:46
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Снегири перебрались из глубин хвойного леса в лесопарки Москвы в поисках пищи, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что снегири питаются более чем 120 видами растений: деревьями, кустарниками, травянистыми, при этом семена рябины - наиболее излюбленный корм. С легкостью снегири поедают калину, крушину, бузину, иргу, а также семена всевозможных травянистых растений. Во вторую половину зимы красногрудые переходят на питание почками и побегами.
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мосприрода, москва

Снегири перебрались из глубин хвойного леса в лесопарки Москвы за пищей

14:41 08.12.2020 (обновлено: 14:46 10.12.2020)
 
© Фото : Вячеслав ЗагубинСнегирь
Снегирь - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Вячеслав Загубин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Снегири перебрались из глубин хвойного леса в лесопарки Москвы в поисках пищи, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"По словам специалистов Мосприроды, зачастую снегири не прилетают к нам зимой из северных регионов, они живут в Москве круглогодично. Летом птицы перебираются вглубь хвойного леса, где строят свои гнезда, питаясь почками деревьев, ягодами и семенами. Ведут они себя тихо и незаметно, прячась в кронах деревьев. Увидеть их в теплый период года достаточно сложно. Зимой же найти пропитание становится сложнее, и птицы прилетают ближе к человеку в поисках более доступной пищи, поэтому в это время мы видим их гораздо чаще", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снегири питаются более чем 120 видами растений: деревьями, кустарниками, травянистыми, при этом семена рябины - наиболее излюбленный корм. С легкостью снегири поедают калину, крушину, бузину, иргу, а также семена всевозможных травянистых растений. Во вторую половину зимы красногрудые переходят на питание почками и побегами.
"Зимой снегири нуждаются в помощи: их можно подкармливать сушеными ягодами рябины и боярышника. Но подкормку следует начинать только после установления минусовых температур и снежного покрова", - добавляется в сообщении.
Синица - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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