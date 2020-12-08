Снегири перебрались из глубин хвойного леса в лесопарки Москвы за пищей

"По словам специалистов Мосприроды, зачастую снегири не прилетают к нам зимой из северных регионов, они живут в Москве круглогодично. Летом птицы перебираются вглубь хвойного леса, где строят свои гнезда, питаясь почками деревьев, ягодами и семенами. Ведут они себя тихо и незаметно, прячась в кронах деревьев. Увидеть их в теплый период года достаточно сложно. Зимой же найти пропитание становится сложнее, и птицы прилетают ближе к человеку в поисках более доступной пищи, поэтому в это время мы видим их гораздо чаще", - говорится в сообщении.