Снегири перебрались из глубин хвойного леса в лесопарки Москвы за пищей
14:41 08.12.2020 (обновлено: 14:46 10.12.2020)
© Фото : Вячеслав ЗагубинСнегирь
© Фото : Вячеслав Загубин
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Снегири перебрались из глубин хвойного леса в лесопарки Москвы в поисках пищи, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"По словам специалистов Мосприроды, зачастую снегири не прилетают к нам зимой из северных регионов, они живут в Москве круглогодично. Летом птицы перебираются вглубь хвойного леса, где строят свои гнезда, питаясь почками деревьев, ягодами и семенами. Ведут они себя тихо и незаметно, прячась в кронах деревьев. Увидеть их в теплый период года достаточно сложно. Зимой же найти пропитание становится сложнее, и птицы прилетают ближе к человеку в поисках более доступной пищи, поэтому в это время мы видим их гораздо чаще", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снегири питаются более чем 120 видами растений: деревьями, кустарниками, травянистыми, при этом семена рябины - наиболее излюбленный корм. С легкостью снегири поедают калину, крушину, бузину, иргу, а также семена всевозможных травянистых растений. Во вторую половину зимы красногрудые переходят на питание почками и побегами.
"Зимой снегири нуждаются в помощи: их можно подкармливать сушеными ягодами рябины и боярышника. Но подкормку следует начинать только после установления минусовых температур и снежного покрова", - добавляется в сообщении.