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В Смоленске умер мужчина, к которому не приехала скорая
В Смоленске умер мужчина, к которому не приехала скорая
Смоленские власти проведут проверку после сообщения о смерти пациента с симптомами коронавируса, к которому не приехала скорая помощь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:32
2020-12-08T19:32
здоровье - общество
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 8 дек - РИА Новости. Смоленские власти проведут проверку после сообщения о смерти пациента с симптомами коронавируса, к которому не приехала скорая помощь, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.Сообщение о смерти пациента появилось в социальных сетях, со слов родственников, скорая помощь отказалась приезжать к 55-летнему мужчине с воспалением легких и низкой сатурацией, несмотря на то, что участковый выписал направление на госпитализацию. Сообщалось, что скорая не выехала к нему, поскольку из-за переполненности больниц его некуда было госпитализировать. Мужчина скончался в эти же сутки."По факту публикации департаментом Смоленской области по здравоохранению организована проверка качества оказания медицинской помощи с привлечением профильных специалистов", - говорится в сообщении.В рамках проведения проверки будет дана оценка ситуации и приняты соответствующие меры, отмечается в сообщении.
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здоровье - общество, смоленская область, происшествия

В Смоленске умер мужчина, к которому не приехала скорая

19:32 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БРЯНСК, 8 дек - РИА Новости. Смоленские власти проведут проверку после сообщения о смерти пациента с симптомами коронавируса, к которому не приехала скорая помощь, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Сообщение о смерти пациента появилось в социальных сетях, со слов родственников, скорая помощь отказалась приезжать к 55-летнему мужчине с воспалением легких и низкой сатурацией, несмотря на то, что участковый выписал направление на госпитализацию. Сообщалось, что скорая не выехала к нему, поскольку из-за переполненности больниц его некуда было госпитализировать. Мужчина скончался в эти же сутки.
"По факту публикации департаментом Смоленской области по здравоохранению организована проверка качества оказания медицинской помощи с привлечением профильных специалистов", - говорится в сообщении.
В рамках проведения проверки будет дана оценка ситуации и приняты соответствующие меры, отмечается в сообщении.
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