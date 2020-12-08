https://ria.ru/20201208/smolensk-1588287834.html

В Смоленске умер мужчина, к которому не приехала скорая

В Смоленске умер мужчина, к которому не приехала скорая

Смоленские власти проведут проверку после сообщения о смерти пациента с симптомами коронавируса, к которому не приехала скорая помощь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:32

2020-12-08T19:32

2020-12-08T19:32

здоровье - общество

смоленская область

происшествия

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БРЯНСК, 8 дек - РИА Новости. Смоленские власти проведут проверку после сообщения о смерти пациента с симптомами коронавируса, к которому не приехала скорая помощь, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.Сообщение о смерти пациента появилось в социальных сетях, со слов родственников, скорая помощь отказалась приезжать к 55-летнему мужчине с воспалением легких и низкой сатурацией, несмотря на то, что участковый выписал направление на госпитализацию. Сообщалось, что скорая не выехала к нему, поскольку из-за переполненности больниц его некуда было госпитализировать. Мужчина скончался в эти же сутки."По факту публикации департаментом Смоленской области по здравоохранению организована проверка качества оказания медицинской помощи с привлечением профильных специалистов", - говорится в сообщении.В рамках проведения проверки будет дана оценка ситуации и приняты соответствующие меры, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20171226/1511759357.html

смоленская область

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здоровье - общество, смоленская область, происшествия