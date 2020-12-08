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Песков ответил на вопрос о деле из-за смерти журналистки Славиной
Песков ответил на вопрос о деле из-за смерти журналистки Славиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать повторных отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела после смерти... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:28
2020-12-08T12:28
гибель журналистки ирины славиной
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
дмитрий песков
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать повторных отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела после смерти журналистки Ирины Славиной, отметив, что этот вопрос не стоит на повестке дня Кремля.Ранее адвокат семьи Александр Караваев сообщил РИА Новости, что Следственный комитет вновь вынес отказ в возбуждении уголовного дела после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой)."Сейчас этот вопрос не стоит на нашей повестке дня", - добавил Песков.Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) с термическими ожогами нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. Как утверждает СК, сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв обращался к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой "проверить законность и обоснованность проведения у нее обыска накануне ее смерти, а также объективность установления всех причин произошедшего". Следствие ответило, что обращение рассмотрено, а руководителю следственного управления СК по Нижегородской области поручено организовать полную, объективную и всестороннюю проверку изложенных в нем доводов.Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201116/slavina-1584813912.html
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нижний новгород
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гибель журналистки ирины славиной, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, дмитрий песков, нижегородская область, происшествия

Песков ответил на вопрос о деле из-за смерти журналистки Славиной

12:28 08.12.2020
 
© Фото : Ирина Славина/TwitterИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Ирина Славина/Twitter
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать повторных отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела после смерти журналистки Ирины Славиной, отметив, что этот вопрос не стоит на повестке дня Кремля.
Ранее адвокат семьи Александр Караваев сообщил РИА Новости, что Следственный комитет вновь вынес отказ в возбуждении уголовного дела после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой).

"Я оставил бы, наверное, это все-таки на усмотрение правоохранительных органов, чтобы они отвечали на эти вопросы. Я не комментирую это", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, насколько в Кремле следят за реакцией СК на произошедшее.

"Сейчас этот вопрос не стоит на нашей повестке дня", - добавил Песков.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 12:38
Адвокат рассказал о проверке после гибели журналистки Славиной
Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) с термическими ожогами нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. Как утверждает СК, сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".
Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв обращался к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой "проверить законность и обоснованность проведения у нее обыска накануне ее смерти, а также объективность установления всех причин произошедшего". Следствие ответило, что обращение рассмотрено, а руководителю следственного управления СК по Нижегородской области поручено организовать полную, объективную и всестороннюю проверку изложенных в нем доводов.
Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
На месте гибели женщины в центре Нижнего Новгорода - стихийный мемориал с фото Ирины Славиной - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 20:27
СК вернул мужу погибшей журналистки Славиной изъятые при обыске вещи
 
Гибель журналистки Ирины СлавинойСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородДмитрий ПесковНижегородская областьПроисшествия
 
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