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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20201208/sladkoe-1588153384.html
"Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям
"Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям
"Какой же Новый год без шоколадного подарка?" — думают взрослые и заваливают детей сладостями в канун праздников. Везде: дома, в саду, в школе, в гостях. А потом сами же не дают, прячут конфеты и удивляются, что ребёнок не хочет питаться нормально. Почему давно пора заменить сладкие подарки на более здоровую, но неочевидную альтернативу?
2020-12-08T11:00
2020-12-08T11:00
это надолго
подкаст
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«Это надолго». Почему не стоит покупать сладкие подарки детям
"Какой же Новый год без шоколадного подарка?" — думают взрослые и заваливают детей сладостями в канун праздников. Везде: дома, в саду, в школе, в гостях. А потом сами же не дают, прячут конфеты и удивляются, что ребёнок не хочет питаться нормально. Почему давно пора заменить сладкие подарки на более здоровую, но неочевидную альтернативу?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему лучше отказаться от сладкого в качестве подарка не только на Новый год, но и на любой другой праздник.Сколько конфет можно в день ребёнку? Как отбиться от шоколадных подарков, которые принесли бабушки и дедушки? Какие нездоровые и неправильные шаблоны поведения навязываются через безобидный кулёк со сладостями? Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.Что давать детям на перекус и как не перепутать его с десертом, читайте здесь.2:45 Как шоколадные подарки влияют на детей4:00 Сколько конфет в день можно съедать ребёнку5:00 В чём опасность сладких подарков с точки зрения психологии6:10 О том, почему важно спросить себя: "почему мне так хочется покупать ребёнку сладости?"7:30 "Сладкий подарок — это счастье" и другие шаблоны, которые передаются детям от взрослых8:45 Делать ли новогодний подарок из полезных сладостей?12:35 Как во время праздников сместить фокус с еды и конфет на другое17:30 Что же делать со сладким, которое подарят родственники, в детском саду/школе?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

"Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям

11:00 08.12.2020
 
Это надолго
«Это надолго». Почему не стоит покупать сладкие подарки детям
11:00
Читать ria.ru в
"Какой же Новый год без шоколадного подарка?" — думают взрослые и заваливают детей сладостями в канун праздников. Везде: дома, в саду, в школе, в гостях. А потом сами же не дают, прячут конфеты и удивляются, что ребёнок не хочет питаться нормально. Почему давно пора заменить сладкие подарки на более здоровую, но неочевидную альтернативу?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему лучше отказаться от сладкого в качестве подарка не только на Новый год, но и на любой другой праздник.
Сколько конфет можно в день ребёнку? Как отбиться от шоколадных подарков, которые принесли бабушки и дедушки? Какие нездоровые и неправильные шаблоны поведения навязываются через безобидный кулёк со сладостями? Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.
Что давать детям на перекус и как не перепутать его с десертом, читайте здесь.
2:45 Как шоколадные подарки влияют на детей
4:00 Сколько конфет в день можно съедать ребёнку
5:00 В чём опасность сладких подарков с точки зрения психологии
6:10 О том, почему важно спросить себя: "почему мне так хочется покупать ребёнку сладости?"
7:30 "Сладкий подарок — это счастье" и другие шаблоны, которые передаются детям от взрослых
8:45 Делать ли новогодний подарок из полезных сладостей?
12:35 Как во время праздников сместить фокус с еды и конфет на другое
17:30 Что же делать со сладким, которое подарят родственники, в детском саду/школе?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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