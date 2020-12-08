https://ria.ru/20201208/skorye-1588186235.html

Руденя передал главврачам больниц Верхневолжья новые "скорые"

Руденя передал главврачам больниц Верхневолжья новые "скорые"

Двадцать две новые машины скорой помощи переданы учреждениям здравоохранения 15 муниципалитетов Тверской области, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:39

2020-12-08T12:39

2020-12-08T12:39

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. Двадцать две новые машины скорой помощи переданы учреждениям здравоохранения 15 муниципалитетов Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, а также видеорегистраторами и системой ГЛОНАСС.Ключи от автомобилей передал главврачам больниц губернатор области Игорь Руденя. "Новые автомобили регион получил в рамках программы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В текущем году это уже вторая партия современных машин, которые получает наш регион. Я уверен, что эти автомобили помогут нам повысить эффективность работы службы скорой медицинской помощи в условиях пандемии и в части оказания плановой медпомощи", – сказал глава региона на церемонии передачи машин.Пресс-служба напоминает, что в июле этого года губернатор вручил представителям медучреждений региона ключи от 21 нового автомобиля, в том числе 18 реанимобилей. Таким образом, автопарк службы скорой помощи Тверской области в этом году пополнили 43 новых автомобиля.

https://ria.ru/20201204/gazifikatsiya-1587751823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя