https://ria.ru/20201208/sinod-1588252385.html

Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий

Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий

Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:58

2020-12-08T16:58

2020-12-08T16:58

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

переделкино

русская православная церковь

сергей донской

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/06/1556350635_0:72:2416:1431_1920x0_80_0_0_1b5e1e5d17c51cef9499302741f24a34.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений, говорится в сообщении на сайте РПЦ.Заседание Синода прошло во вторник в дистанционном формате. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл подключился к работе из исторического зала заседаний синода в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино."Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу", - сказано в документе. Его освободили от управления Екатеринбургской епархией и выразили благодарность за понесенные архипастырские труды."Главой Екатеринбургской митрополии быть епископу Бронницкому Евгению, викарию святейшего патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы и с сохранением за ним должности председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации", - говорится в постановлении.В свою очередь новым наместником Донского монастыря стал председатель синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност.

https://ria.ru/20201208/episkop-1588251581.html

https://ria.ru/20201208/sinod-1588226256.html

переделкино

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, переделкино, русская православная церковь, сергей донской, москва