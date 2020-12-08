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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201208/sinod-1588252385.html
Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:58
2020-12-08T16:58
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений, говорится в сообщении на сайте РПЦ.Заседание Синода прошло во вторник в дистанционном формате. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл подключился к работе из исторического зала заседаний синода в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино."Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу", - сказано в документе. Его освободили от управления Екатеринбургской епархией и выразили благодарность за понесенные архипастырские труды."Главой Екатеринбургской митрополии быть епископу Бронницкому Евгению, викарию святейшего патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы и с сохранением за ним должности председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации", - говорится в постановлении.В свою очередь новым наместником Донского монастыря стал председатель синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност.
https://ria.ru/20201208/episkop-1588251581.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, переделкино, русская православная церковь, сергей донской, москва

Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий

16:58 08.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Заседание Синода прошло во вторник в дистанционном формате. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл подключился к работе из исторического зала заседаний синода в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино.
"Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу", - сказано в документе. Его освободили от управления Екатеринбургской епархией и выразили благодарность за понесенные архипастырские труды.
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"Главой Екатеринбургской митрополии быть епископу Бронницкому Евгению, викарию святейшего патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы и с сохранением за ним должности председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации", - говорится в постановлении.
В свою очередь новым наместником Донского монастыря стал председатель синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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