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Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:58
2020-12-08T16:58
2020-12-08T16:58
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений, говорится в сообщении на сайте РПЦ.Заседание Синода прошло во вторник в дистанционном формате. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл подключился к работе из исторического зала заседаний синода в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино."Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу", - сказано в документе. Его освободили от управления Екатеринбургской епархией и выразили благодарность за понесенные архипастырские труды."Главой Екатеринбургской митрополии быть епископу Бронницкому Евгению, викарию святейшего патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы и с сохранением за ним должности председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации", - говорится в постановлении.В свою очередь новым наместником Донского монастыря стал председатель синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност.
https://ria.ru/20201208/episkop-1588251581.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, переделкино, русская православная церковь, сергей донской, москва
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Заседание Синода прошло во вторник в дистанционном формате. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл подключился к работе из исторического зала заседаний синода в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино.
"Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу", - сказано в документе. Его освободили от управления Екатеринбургской епархией и выразили благодарность за понесенные архипастырские труды.
"Главой Екатеринбургской митрополии быть епископу Бронницкому Евгению, викарию святейшего патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы и с сохранением за ним должности председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации", - говорится в постановлении.
В свою очередь новым наместником Донского монастыря стал председатель синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност.