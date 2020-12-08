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В России запретят оставлять без присмотра в домах зажженные сигареты
В России запретят оставлять без присмотра в домах зажженные сигареты
Зажженные свечи и непотушенные сигареты запрещается оставлять без присмотра в домах в России с 1 января 2021 года, запрещается также использовать открытый огонь РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:26
2020-12-08T11:26
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зажженные свечи и непотушенные сигареты запрещается оставлять без присмотра в домах в России с 1 января 2021 года, запрещается также использовать открытый огонь на балконах.Кроме того, согласно правилам, "запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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РИА Новости
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общество

В России запретят оставлять без присмотра в домах зажженные сигареты

11:26 08.12.2020
 
© РИА Новости / Александр ПоляковУрна с окурками сигарет
Урна с окурками сигарет - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зажженные свечи и непотушенные сигареты запрещается оставлять без присмотра в домах в России с 1 января 2021 года, запрещается также использовать открытый огонь на балконах.
"В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.)", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
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Кроме того, согласно правилам, "запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц".
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
 
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