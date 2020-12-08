https://ria.ru/20201208/sigarety-1588168073.html

В России запретят оставлять без присмотра в домах зажженные сигареты

В России запретят оставлять без присмотра в домах зажженные сигареты

Зажженные свечи и непотушенные сигареты запрещается оставлять без присмотра в домах в России с 1 января 2021 года, запрещается также использовать открытый огонь РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:26

2020-12-08T11:26

2020-12-08T11:26

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зажженные свечи и непотушенные сигареты запрещается оставлять без присмотра в домах в России с 1 января 2021 года, запрещается также использовать открытый огонь на балконах.Кроме того, согласно правилам, "запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

https://ria.ru/20201203/prodazhi-1587476112.html

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