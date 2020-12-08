https://ria.ru/20201208/shtrafy-1588241920.html

Подмосковье первым в РФ оцифровало передачу штрафов судебным приставам

Подмосковье первым в РФ оцифровало передачу штрафов судебным приставам

Контрольно-надзорные органы Московской области стали первыми в России, оцифровавшими передачу штрафов в Федеральную службу судебных приставов, сообщил телеканал РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:15

2020-12-08T16:15

2020-12-08T16:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Контрольно-надзорные органы Московской области стали первыми в России, оцифровавшими передачу штрафов в Федеральную службу судебных приставов, сообщил телеканал "360".Уточняется, что каждый год подмосковные органы контроля передают судебным приставам порядка 16 тысяч постановлений о начислении денежных наказаний. Министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар пояснил, что речь идет о 40 видах деятельности.Он подчеркнул, что благодаря нововведению повысится дисциплина в работе недобросовестных организаций. Документы о принудительном взыскании средств отправляют приставам, если штрафы не были оплачены своевременно.Московская область стала лидером в рейтинге внедрения целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" по результатам минувшего года.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)