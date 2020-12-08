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Подмосковье первым в РФ оцифровало передачу штрафов судебным приставам
Подмосковье первым в РФ оцифровало передачу штрафов судебным приставам
Контрольно-надзорные органы Московской области стали первыми в России, оцифровавшими передачу штрафов в Федеральную службу судебных приставов, сообщил телеканал РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:15
2020-12-08T16:15
2020-12-08T16:15
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Контрольно-надзорные органы Московской области стали первыми в России, оцифровавшими передачу штрафов в Федеральную службу судебных приставов, сообщил телеканал "360".Уточняется, что каждый год подмосковные органы контроля передают судебным приставам порядка 16 тысяч постановлений о начислении денежных наказаний. Министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар пояснил, что речь идет о 40 видах деятельности.Он подчеркнул, что благодаря нововведению повысится дисциплина в работе недобросовестных организаций. Документы о принудительном взыскании средств отправляют приставам, если штрафы не были оплачены своевременно.Московская область стала лидером в рейтинге внедрения целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" по результатам минувшего года.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Контрольно-надзорные органы Московской области стали первыми в России, оцифровавшими передачу штрафов в Федеральную службу судебных приставов, сообщил телеканал "360".
Уточняется, что каждый год подмосковные органы контроля передают судебным приставам порядка 16 тысяч постановлений о начислении денежных наказаний. Министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар пояснил, что речь идет о 40 видах деятельности.
Он подчеркнул, что благодаря нововведению повысится дисциплина в работе недобросовестных организаций. Документы о принудительном взыскании средств отправляют приставам, если штрафы не были оплачены своевременно.
"Документооборот в „цифре“ помогает оптимизировать работу: моментально доставлять документы, контролировать передачу материалов и сократить объем бумажного делопроизводства", – заметил Рымар.
Московская область стала лидером в рейтинге внедрения целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" по результатам минувшего года.