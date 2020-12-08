Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной маршала Евгения Шапошникова, отметив, что тот посвятил жизнь укреплению безопасности Родины, сообщили журналистам в секретариате Медведева.
Ранее сообщалось, что последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.
"Известный военачальник и авторитетный государственный деятель, Евгений Иванович был настоящим профессионалом, энергичным и принципиальным человеком, который посвятил свою жизнь служению Родине, укреплению ее обороноспособности и безопасности", - сообщил Медведев.
Он отметил, что Шапошников внес значимый вклад в развитие военно-воздушных сил страны и модернизацию авиационной и космической отрасли. По словам Медведева, какие бы посты ни занимал маршал, он всегда отстаивал свою позицию, умел брать на себя ответственность в сложнейших ситуациях, которые требовали четких решений. Он отметил, что знания и опыт Шапошникова были востребованы в военно-патриотической работе и других важных сферах общественной деятельности.
"Неординарные деловые и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение коллег... Добрая память о Евгении Ивановиче Шапошникове навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил Медведев.