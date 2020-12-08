https://ria.ru/20201208/shaposhnikov-1588306414.html

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной маршала Евгения... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T21:59

2020-12-08T21:59

2020-12-08T21:59

евгений шапошников

дмитрий медведев

единая россия

ссср

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной маршала Евгения Шапошникова, отметив, что тот посвятил жизнь укреплению безопасности Родины, сообщили журналистам в секретариате Медведева.Ранее сообщалось, что последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.Он отметил, что Шапошников внес значимый вклад в развитие военно-воздушных сил страны и модернизацию авиационной и космической отрасли. По словам Медведева, какие бы посты ни занимал маршал, он всегда отстаивал свою позицию, умел брать на себя ответственность в сложнейших ситуациях, которые требовали четких решений. Он отметил, что знания и опыт Шапошникова были востребованы в военно-патриотической работе и других важных сферах общественной деятельности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/1588285289.html

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евгений шапошников, дмитрий медведев, единая россия, ссср