Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/shaposhnikov-1588306414.html
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной маршала Евгения... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T21:59
2020-12-08T21:59
евгений шапошников
дмитрий медведев
единая россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588285805_0:447:2846:2048_1920x0_80_0_0_b1c544867cdacc0be244210521f4ac99.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной маршала Евгения Шапошникова, отметив, что тот посвятил жизнь укреплению безопасности Родины, сообщили журналистам в секретариате Медведева.Ранее сообщалось, что последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.Он отметил, что Шапошников внес значимый вклад в развитие военно-воздушных сил страны и модернизацию авиационной и космической отрасли. По словам Медведева, какие бы посты ни занимал маршал, он всегда отстаивал свою позицию, умел брать на себя ответственность в сложнейших ситуациях, которые требовали четких решений. Он отметил, что знания и опыт Шапошникова были востребованы в военно-патриотической работе и других важных сферах общественной деятельности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/1588285289.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588285805_388:240:2799:2048_1920x0_80_0_0_455857f6e54866dab99f02e19a343fce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений шапошников, дмитрий медведев, единая россия, ссср

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова

21:59 08.12.2020
 
© РИА Новости / Александр МакаровЕвгений Иванович Шапошников
Евгений Иванович Шапошников - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Макаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной маршала Евгения Шапошникова, отметив, что тот посвятил жизнь укреплению безопасности Родины, сообщили журналистам в секретариате Медведева.
Ранее сообщалось, что последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.

"Известный военачальник и авторитетный государственный деятель, Евгений Иванович был настоящим профессионалом, энергичным и принципиальным человеком, который посвятил свою жизнь служению Родине, укреплению ее обороноспособности и безопасности", - сообщил Медведев.

Он отметил, что Шапошников внес значимый вклад в развитие военно-воздушных сил страны и модернизацию авиационной и космической отрасли. По словам Медведева, какие бы посты ни занимал маршал, он всегда отстаивал свою позицию, умел брать на себя ответственность в сложнейших ситуациях, которые требовали четких решений. Он отметил, что знания и опыт Шапошникова были востребованы в военно-патриотической работе и других важных сферах общественной деятельности.
Евгений Иванович Шапошников - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Вчера, 19:04Кардиограмма дня
Умер последний министр обороны СССР маршал Шапошников

"Неординарные деловые и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение коллег... Добрая память о Евгении Ивановиче Шапошникове навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил Медведев.

 
Евгений ШапошниковДмитрий МедведевЕдиная РоссияСССР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния