https://ria.ru/20201208/shakhray-1588274114.html

Советник Ельцина назвал виновника распада СССР

Советник Ельцина назвал виновника распада СССР

Сергей Шахрай назвал Михаила Горбачева главным виновником распада СССР. Это заявление он сделал в интервью газете "Взгляд", приуроченном к годовщине подписания... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:13

2020-12-08T18:13

2020-12-08T18:14

россия

сергей шахрай

кпсс

снг

михаил горбачев

борис ельцин

белоруссия

ссср

украина

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сергей Шахрай назвал Михаила Горбачева главным виновником распада СССР. Это заявление он сделал в интервью газете "Взгляд", приуроченном к годовщине подписания Беловежских соглашений.По словам Шахрая, сам договор лишь фиксировал развал Советского Союза, но не был его причиной."Это все равно, что обвинить врача, который по скорой помощи приехал, в том, что он выписал свидетельство о смерти умершего. Понимал ли врач, какую бумагу подписывает?" — провел аналогию он.Бывший советник Ельцина также напомнил, что соглашения требовали ратификации в парламентах всех трех республик, которую поддержали подавляющее большинство депутатов.По мнению Шахрая, уже к середине осени 1991 года были утрачены последние шансы сохранить СССР."Главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС", — заявил он.Фактически СССР распался 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента.Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

https://ria.ru/20200819/1576004951.html

https://ria.ru/20201101/rubl-1582505961.html

https://ria.ru/20200930/sssr-1577976185.html

россия

белоруссия

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украина

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россия, сергей шахрай, кпсс, снг, михаил горбачев, борис ельцин, белоруссия, ссср, украина