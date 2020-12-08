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Сбербанк будет получать от операторов связи данные о звонках мошенников
Сбербанк будет получать от операторов связи данные о звонках мошенников
Сбербанк начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени: теперь его антифрод-система будет получать информацию о мошеннических звонках... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:37
2020-12-08T13:57
станислав кузнецов
билайн
сбербанк россии
мегафон
мтс
технологии
общество
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сбербанк начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени: теперь его антифрод-система будет получать информацию о мошеннических звонках клиентам операторов связи, говорится в сообщении кредитной организации.Отмечается, что данное решение запускается совместно с Tele2 и "Мегафоном", а в процессе подключения находятся МТС и "Билайн".В банке подчеркнули что решение должно повысить эффективность выявления и предотвращения телефонного мошенничества."Мы рассчитываем снизить число атак на наших клиентов через телефонное мошенничество, повысить эффективность выявления социальной инженерии и еще больше повысить безопасность наших продуктов... Важнее всего то, что нам совместно с операторами связи удалось создать высокотехнологичный инструмент борьбы с социальной инженерией, который поможет сохранить миллиарды рублей наших клиентов", - прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов.Аналогичную систему запустил "Тинькофф" вместе с операторами Tele2, "Мегафон", МТС и "Тинькофф Мобайл". Платформа предусматривает обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени, что позволяет в 8 из 10 случаев определить, является ли звонок мошенническим, отметили в кредитной организации.Сбербанк отмечает, что с начала 2020 года зафиксировал 3,4 миллиона жалоб клиентов на телефонное мошенничество, что в 30 раз больше, чем в 2017 году, и более чем в два раза выше показателей 2019 года. Мошенники звонят гражданам страны в среднем 100 тысяч раз в сутки.
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станислав кузнецов, билайн, сбербанк россии, мегафон, мтс, технологии, общество, экономика

Сбербанк будет получать от операторов связи данные о звонках мошенников

11:37 08.12.2020 (обновлено: 13:57 08.12.2020)
 
© Иллюстрация РИА НовостиОператоры сотовой связи: МТС, Билай и Мегафон
Операторы сотовой связи: МТС, Билай и Мегафон - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сбербанк начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени: теперь его антифрод-система будет получать информацию о мошеннических звонках клиентам операторов связи, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбер первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения. Теперь антифрод-система банка будет дополнительно получать информацию о мошеннических звонках клиентам от антифрод-платформы на стороне операторов связи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данное решение запускается совместно с Tele2 и "Мегафоном", а в процессе подключения находятся МТС и "Билайн".
В банке подчеркнули что решение должно повысить эффективность выявления и предотвращения телефонного мошенничества.
"Мы рассчитываем снизить число атак на наших клиентов через телефонное мошенничество, повысить эффективность выявления социальной инженерии и еще больше повысить безопасность наших продуктов... Важнее всего то, что нам совместно с операторами связи удалось создать высокотехнологичный инструмент борьбы с социальной инженерией, который поможет сохранить миллиарды рублей наших клиентов", - прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Аналогичную систему запустил "Тинькофф" вместе с операторами Tele2, "Мегафон", МТС и "Тинькофф Мобайл". Платформа предусматривает обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени, что позволяет в 8 из 10 случаев определить, является ли звонок мошенническим, отметили в кредитной организации.
Сбербанк отмечает, что с начала 2020 года зафиксировал 3,4 миллиона жалоб клиентов на телефонное мошенничество, что в 30 раз больше, чем в 2017 году, и более чем в два раза выше показателей 2019 года. Мошенники звонят гражданам страны в среднем 100 тысяч раз в сутки.
Сотрудник call-центра - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Станислав КузнецовБилайнСбербанк РоссииМегафонМТСТехнологииОбществоЭкономика
 
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