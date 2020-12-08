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Прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы
Прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы
Французская прокуратура потребовала приговорить бывшего президента страны Николя Саркози, обвиняемого в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам тюремного РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T21:09
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франция
николя саркози
в мире
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ПАРИЖ, 8 окт — РИА Новости. Французская прокуратура потребовала приговорить бывшего президента страны Николя Саркози, обвиняемого в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам тюремного заключения, из них два — условно, сообщил телеканал BFMTV.Судебный процесс по так называемому делу о прослушке начался в конце ноября.В числе обвиняемых также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.Для них прокуратура потребовала аналогичного наказания.По версии следствия, Саркози через Эрзога пообещал Азиберу содействие в получении должности в Монако. В обмен экс-президент хотел получить конфиденциальные данные о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года наследницей компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.Как отмечают французские СМИ, в рамках этого расследования следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.Саркози неоднократно отвергал выдвинутые обвинения.
https://ria.ru/20201128/frantsiya-1586595941.html
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франция, николя саркози, в мире

Прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы

21:09 08.12.2020 (обновлено: 22:11 08.12.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerБывший президент Франции Николя Саркози в здании суда
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 окт — РИА Новости. Французская прокуратура потребовала приговорить бывшего президента страны Николя Саркози, обвиняемого в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам тюремного заключения, из них два — условно, сообщил телеканал BFMTV.
Судебный процесс по так называемому делу о прослушке начался в конце ноября.
В числе обвиняемых также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.
Для них прокуратура потребовала аналогичного наказания.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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По версии следствия, Саркози через Эрзога пообещал Азиберу содействие в получении должности в Монако. В обмен экс-президент хотел получить конфиденциальные данные о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года наследницей компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.
Как отмечают французские СМИ, в рамках этого расследования следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.
Саркози неоднократно отвергал выдвинутые обвинения.
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