https://ria.ru/20201208/sanktsii-1588292624.html

США ввели санкции против шести компаний за перевозку угля из КНДР

США ввели санкции против шести компаний за перевозку угля из КНДР

США включили четыре грузовых судна и шесть компаний в санкционный список за перевозку северокорейского угля, сообщило министерство финансов во вторник. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:06

2020-12-08T20:06

2020-12-08T20:06

совет безопасности оон

кндр (северная корея)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149734/92/1497349253_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_0c71f1de28ab4d4be2d86113b2ec5788.jpg

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США включили четыре грузовых судна и шесть компаний в санкционный список за перевозку северокорейского угля, сообщило министерство финансов во вторник.США объясняют введение санкций нарушением указанными компаниями санкций СБ ООН, запрещающих транспортировку и экспорт угля из КНДР.В санкционный список включены судна Asia Bridge и Lucky Star, связанные с китайской компанией Weihai Huijiang Trade, судно Calm Bridge, принадлежащее гонконгской Silver Bridge Shipping, а также идущее под флагом Вьетнама судно Star 18.Санкции также введены против китайских компаний Weihai Huijiang Trade Ltd, Always Smooth Ltd и Good Siblings Ltd, последняя также зарегистрирована в Великобритании. В санкционный список также включены гонконгская Silver Bridge Shipping Co-HKG, компания Korea Daizin Trading Corporation, действующая в КНДР и Вьетнаме, и вьетнамская Thinh Cuong Co Ltd.

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585414173.html

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, кндр (северная корея), сша, в мире