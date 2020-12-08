Конгрессмен назвал цель санкций против "Северного потока – 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Санкции США против газопровода "Северный поток 2" - это не попытка контролировать Европу, они относятся к российской политике в области энергетики, заявил член комитета по энергетике и торговли палаты представителей Адам Кинцингер.
Ранее обе палаты конгресса США согласовали в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год расширение санкций против проекта "Северный поток 2".
Кинцингер отметил, что США серьезно продвинулись в санкциях в отношение "Северного потока 2".
"США очень серьезно относятся к этому. Это не попытка контролировать Европу и говорить, что делать, но это признание того, что Россия делала в области энергетики в прошлом… Мы знаем, что большая часть Европы, особенно в Восточной Европе очень обеспокоены будущим Европы, зависящим от российских энергоносителей", - сказал он, выступая на онлайн-встрече в Маршалловском институте.
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Вашингтон поддерживает европейских партнеров, даже когда между сторонами есть разногласия, подчеркнул Кинцингер.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее подчеркивал, что считает экстерриториальные санкции в связи с проектом "Северный поток 2" неправомерными. Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес отмечал, что, по мнению немецкого бизнеса, расширенные санкции США нарушают европейский суверенитет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что санкционные устремления США против "Северного потока 2" являются проявлением недобросовестной конкуренции, противоречащей нормам международного права. Он отметил, что Россия будет делать все для защиты своих интересов в свете противодействия США реализации проекта.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.