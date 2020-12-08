https://ria.ru/20201208/sanktsii-1588171742.html

Лавров отреагировал на введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций

Лавров отреагировал на введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций

Евросоюз принял новый режим санкций в угоду США и без обращения в органы ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:41

2020-12-08T11:41

2020-12-08T11:43

российский совет по международным делам

брюссель

евросоюз

сергей лавров

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюз принял новый режим санкций в угоду США и без обращения в органы ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам в режиме видеоконференции.В понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника."Только что Евросоюз в очередной раз заслужил похвалу (госсекретаря США Майка) Помпе, одобрив генерический пакет, генерический механизм введения санкций за нарушение прав человека. Очередной механизм, вслед за химическим и киберхакерским, который Евросоюз создает в своем узком кругу, не удосуживаясь обращаться в универсальные органы, которые созданы под эгидой Организации Объединенных Наций", - сказал Лавров.По словам представителя ЕС, идея европейского режима глобальных санкций основана на опыте "акта Магнитского", принятого в США в декабре 2012 года в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей к нарушениям прав человека. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ.Новый санкционный режим предусматривает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства-члены ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.ЕС планирует вводить санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/magnitskogo-1588066335.html

https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588059116.html

брюссель

сша

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российский совет по международным делам, брюссель, евросоюз, сергей лавров, оон, сша, в мире