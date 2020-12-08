СМИ: Moderna и Pfizer отклонили приглашение Трампа на саммит по вакцинам
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американские компании Moderna и Pfizer, которые в ближайшие недели могут получить разрешение на экстренное использование своих вакцин от COVID-19, отклонили приглашение президента США Дональда Трампа на намеченный на вторник "саммит по вакцинам" в Белом доме, сообщило профильное издание Stat со ссылкой на осведомленные источники.
Как напоминает издание, Трамп ранее обвинил Pfizer в том, что он якобы намерено откладывал заявление об успехе разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины, чтобы не увеличивать шансы действующего президента на победу. Тем не менее гендиректор Pfizer Альберт Бурла получил приглашение на мероприятие в Белом доме, пишет издание.
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"Генеральный директор Moderna Стефан Бансель также был приглашен, однако ни он, ни руководитель другой компании не приедут", - написало издание, по данным которого обе компании "отклонили приглашения президента Трампа".
Ранее данное издание, которое специализируется на вопросах здравоохранения, сообщало, что саммит, посвященный вакцине от коронавируса, намечен на 8 декабря, на нем в числе прочих будут присутствовать Трамп и вице-президент США Майк Пенс. Отмечается, что ряд представителей фармацевтической промышленности и неназванный чиновник администрации Трампа сочли предстоящее мероприятие "в значительной степени" пиар-ходом.
В четверг на этой неделе американский регулятор FDA обсудит возможность экстренного лицензирования вакцины производства Pfizer и BioNTech, а на 17 декабря запланировано обсуждение вакцины от американской компании Moderna.
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