https://ria.ru/20201208/sammit-1588124653.html

СМИ: Moderna и Pfizer отклонили приглашение Трампа на саммит по вакцинам

СМИ: Moderna и Pfizer отклонили приглашение Трампа на саммит по вакцинам

Американские компании Moderna и Pfizer, которые в ближайшие недели могут получить разрешение на экстренное использование своих вакцин от COVID-19, отклонили... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T00:14

2020-12-08T00:14

2020-12-08T00:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

майк пенс

дональд трамп

москва

сша

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американские компании Moderna и Pfizer, которые в ближайшие недели могут получить разрешение на экстренное использование своих вакцин от COVID-19, отклонили приглашение президента США Дональда Трампа на намеченный на вторник "саммит по вакцинам" в Белом доме, сообщило профильное издание Stat со ссылкой на осведомленные источники.Как напоминает издание, Трамп ранее обвинил Pfizer в том, что он якобы намерено откладывал заявление об успехе разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины, чтобы не увеличивать шансы действующего президента на победу. Тем не менее гендиректор Pfizer Альберт Бурла получил приглашение на мероприятие в Белом доме, пишет издание."Генеральный директор Moderna Стефан Бансель также был приглашен, однако ни он, ни руководитель другой компании не приедут", - написало издание, по данным которого обе компании "отклонили приглашения президента Трампа".Ранее данное издание, которое специализируется на вопросах здравоохранения, сообщало, что саммит, посвященный вакцине от коронавируса, намечен на 8 декабря, на нем в числе прочих будут присутствовать Трамп и вице-президент США Майк Пенс. Отмечается, что ряд представителей фармацевтической промышленности и неназванный чиновник администрации Трампа сочли предстоящее мероприятие "в значительной степени" пиар-ходом.В четверг на этой неделе американский регулятор FDA обсудит возможность экстренного лицензирования вакцины производства Pfizer и BioNTech, а на 17 декабря запланировано обсуждение вакцины от американской компании Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

https://ria.ru/20201111/vybory-1583985352.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, майк пенс, дональд трамп, москва, сша, в мире