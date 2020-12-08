https://ria.ru/20201208/saburovo-1588306629.html

В подмосковном округе Щелково закрыли полигон ТКО "Сабурово"

В подмосковном округе Щелково закрыли полигон ТКО "Сабурово"

Полигон ТКО "Сабурово" в подмосковном городском округе Щелково более не будет принимать твердые коммунальные отходы, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:02

2020-12-08T22:02

2020-12-08T22:02

новости подмосковья

россия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

клин

рошаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/26691/36/266913609_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_c2ddb173bd0c7306af1a02d581f18831.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полигон ТКО "Сабурово" в подмосковном городском округе Щелково более не будет принимать твердые коммунальные отходы, сообщает пресс-служба облправительства.Свалка мощностью 120 тысяч тонн в год эксплуатировалась 17 лет. Поручение до конца 2020 года закрыть в Подмосковье все полигоны со старой схемой захоронения дал губернатор области Андрей Воробьев. С просьбами закрыть полигон обращались и местные жители.Как отметили в пресс-службе, с начала "мусорной реформы" в Московской области закрыто 35 полигонов. Отходы теперь направляются на 8 перерабатывающих комплексов (КПО): "Юг" в Коломне, "Восток" в Егорьевске, "Север" в Сергиевом Посаде, "Прогресс" в Рошале, "Сплендер" в Серебряных Прудах, "Экоград" в Зарайске, "Алексинский карьер" в Клину и "Дон" в Кашире. Всего в Подмосковье будет 11 таких комплексов. Все они оснащаются современным сортировочным оборудованием, "умными" оптическими сепараторами, агрокомпостированием. Стекло, пластик, бумага и картон становятся вторсырьем и возвращаются в оборот. Утилизация оставшихся отходов проводится в строгом соответствии с экологическими стандартами.Оставшиеся четыре полигона - "Ядрово", "Малая Дубна", "Озеры" и "Лесная" - прекратят прием мусора до конца года. На месте двух свалок - "Храброво" и "Тимохово" - после модернизации начнут функционировать современные КПО.

https://ria.ru/20201030/tko-1582362120.html

россия

московская область (подмосковье)

клин

рошаль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), клин, рошаль