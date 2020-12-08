В подмосковном округе Щелково закрыли полигон ТКО "Сабурово"
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полигон ТКО "Сабурово" в подмосковном городском округе Щелково более не будет принимать твердые коммунальные отходы, сообщает пресс-служба облправительства.
Свалка мощностью 120 тысяч тонн в год эксплуатировалась 17 лет. Поручение до конца 2020 года закрыть в Подмосковье все полигоны со старой схемой захоронения дал губернатор области Андрей Воробьев. С просьбами закрыть полигон обращались и местные жители.
"Губернатор дал поручение до конца текущего года в Московской области закрыть все полигоны со старой схемой захоронения. "Сабурово" с сегодняшнего дня больше не будет принимать твердые коммунальные отходы. Весь объем отходов теперь будет перенаправлен на КПО "Север". На этом современном предприятии половина поступающего мусора идет на вторичную переработку и компостирование", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ области Антона Велиховского.
Как отметили в пресс-службе, с начала "мусорной реформы" в Московской области закрыто 35 полигонов. Отходы теперь направляются на 8 перерабатывающих комплексов (КПО): "Юг" в Коломне, "Восток" в Егорьевске, "Север" в Сергиевом Посаде, "Прогресс" в Рошале, "Сплендер" в Серебряных Прудах, "Экоград" в Зарайске, "Алексинский карьер" в Клину и "Дон" в Кашире. Всего в Подмосковье будет 11 таких комплексов. Все они оснащаются современным сортировочным оборудованием, "умными" оптическими сепараторами, агрокомпостированием. Стекло, пластик, бумага и картон становятся вторсырьем и возвращаются в оборот. Утилизация оставшихся отходов проводится в строгом соответствии с экологическими стандартами.
Оставшиеся четыре полигона - "Ядрово", "Малая Дубна", "Озеры" и "Лесная" - прекратят прием мусора до конца года. На месте двух свалок - "Храброво" и "Тимохово" - после модернизации начнут функционировать современные КПО.