https://ria.ru/20201208/rzhd-1588210996.html

Путин поручил определить источники финансирования капрасходов РЖД

Путин поручил определить источники финансирования капрасходов РЖД

Необходимо определить источники финансирования капитальных расходов РЖД с учетом баланса корпоративных финансов и без чрезмерной долговой нагрузки, заявил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:12

2020-12-08T14:12

2020-12-08T14:26

ржд

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Необходимо определить источники финансирования капитальных расходов РЖД с учетом баланса корпоративных финансов и без чрезмерной долговой нагрузки, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что этим летом при содействии правительства и Центрального банка "Российские железные дороги" выпустили новый инструмент для рынка ценных бумаг – так называемые вечные облигации. "Это поддержало инвестпрограмму компании в текущем году, обеспечило её необходимыми ресурсами. Но надо не забывать, что выплачиваются соответствующие деньги по этим облигациям. Сколько там сейчас, Олег Валентинович (Белозёров) скажет, по-моему, до 28 миллиардов (рублей) планируется", - отметил глава государства.Путин подчеркнул, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций.

https://ria.ru/20201208/rzhd-1588141362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, владимир путин, экономика