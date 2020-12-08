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Путин поручил определить источники финансирования капрасходов РЖД
Путин поручил определить источники финансирования капрасходов РЖД
Необходимо определить источники финансирования капитальных расходов РЖД с учетом баланса корпоративных финансов и без чрезмерной долговой нагрузки, заявил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:12
2020-12-08T14:26
ржд
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Необходимо определить источники финансирования капитальных расходов РЖД с учетом баланса корпоративных финансов и без чрезмерной долговой нагрузки, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что этим летом при содействии правительства и Центрального банка "Российские железные дороги" выпустили новый инструмент для рынка ценных бумаг – так называемые вечные облигации. "Это поддержало инвестпрограмму компании в текущем году, обеспечило её необходимыми ресурсами. Но надо не забывать, что выплачиваются соответствующие деньги по этим облигациям. Сколько там сейчас, Олег Валентинович (Белозёров) скажет, по-моему, до 28 миллиардов (рублей) планируется", - отметил глава государства.Путин подчеркнул, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций.
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ржд, владимир путин, экономика

Путин поручил определить источники финансирования капрасходов РЖД

14:12 08.12.2020 (обновлено: 14:26 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Необходимо определить источники финансирования капитальных расходов РЖД с учетом баланса корпоративных финансов и без чрезмерной долговой нагрузки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"… необходимо определить источники финансирования капитальных расходов РЖД в нужном объёме для решения этих задач. При этом важно обеспечить, безусловно, и баланс корпоративных финансов. Необходимо избежать чрезмерной долговой нагрузки компании", - сказал он на совещании о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД".
Путин напомнил, что этим летом при содействии правительства и Центрального банка "Российские железные дороги" выпустили новый инструмент для рынка ценных бумаг – так называемые вечные облигации. "Это поддержало инвестпрограмму компании в текущем году, обеспечило её необходимыми ресурсами. Но надо не забывать, что выплачиваются соответствующие деньги по этим облигациям. Сколько там сейчас, Олег Валентинович (Белозёров) скажет, по-моему, до 28 миллиардов (рублей) планируется", - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций.
Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования на Рижском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
08:43
Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
 
РЖДВладимир ПутинЭкономика
 
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