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Рождественские чтения нельзя проводить очно из-за эпидемии, заявили в РПЦ
Рождественские чтения нельзя проводить очно из-за эпидемии, заявили в РПЦ
Ежегодные Международные Рождественские образовательные чтения, запланированные на январь 2021 года, нельзя проводить очно, если эпидемиологическая ситуация не... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T21:16
2020-12-08T21:16
2020-12-08T21:16
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ежегодные Международные Рождественские образовательные чтения, запланированные на январь 2021 года, нельзя проводить очно, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, говорится в решении Синода Русской православной церкви, заседание которого прошло во вторник онлайн.Патриарх Московский и всея Руси подключился к работе из исторического зала заседаний Синода в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино. Журналы (решения) синода опубликованы на сайте Русской православной церкви."В случае сохранения нынешнего уровня сложности эпидемической обстановки в столице и регионах России, а также с учетом того, что представители большинства заграничных епархий не смогут прибыть в Москву для участия в Чтениях, признать крайне затруднительным проведение в очном формате пленарного заседания и большинства секционных мероприятий XXIX Международных Рождественских образовательных чтений", - говорится в сообщении.Также Синод постановил к следующему заседанию "представить предложения о возможном времени, месте и порядке их проведения".XXIX Международные Рождественские образовательные чтения в период должны были пройти с 24 по 27 января 2021 года. Тема чтений в будущем году - "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, переделкино, русская православная церковь, москва
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ежегодные Международные Рождественские образовательные чтения, запланированные на январь 2021 года, нельзя проводить очно, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, говорится в решении Синода Русской православной церкви, заседание которого прошло во вторник онлайн.
Патриарх Московский и всея Руси подключился к работе из исторического зала заседаний Синода в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино. Журналы (решения) синода опубликованы на сайте Русской православной церкви.
"В случае сохранения нынешнего уровня сложности эпидемической обстановки в столице и регионах России, а также с учетом того, что представители большинства заграничных епархий не смогут прибыть в Москву для участия в Чтениях, признать крайне затруднительным проведение в очном формате пленарного заседания и большинства секционных мероприятий XXIX Международных Рождественских образовательных чтений", - говорится в сообщении.
Также Синод постановил к следующему заседанию "представить предложения о возможном времени, месте и порядке их проведения".
XXIX Международные Рождественские образовательные чтения в период должны были пройти с 24 по 27 января 2021 года. Тема чтений в будущем году - "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".