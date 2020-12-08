https://ria.ru/20201208/rozhdestvo-1588302113.html

Рождественские чтения нельзя проводить очно из-за эпидемии, заявили в РПЦ

Рождественские чтения нельзя проводить очно из-за эпидемии, заявили в РПЦ

Ежегодные Международные Рождественские образовательные чтения, запланированные на январь 2021 года, нельзя проводить очно, если эпидемиологическая ситуация не... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T21:16

2020-12-08T21:16

2020-12-08T21:16

религия и мировоззрение

религия

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александр невский

переделкино

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ежегодные Международные Рождественские образовательные чтения, запланированные на январь 2021 года, нельзя проводить очно, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, говорится в решении Синода Русской православной церкви, заседание которого прошло во вторник онлайн.Патриарх Московский и всея Руси подключился к работе из исторического зала заседаний Синода в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино. Журналы (решения) синода опубликованы на сайте Русской православной церкви."В случае сохранения нынешнего уровня сложности эпидемической обстановки в столице и регионах России, а также с учетом того, что представители большинства заграничных епархий не смогут прибыть в Москву для участия в Чтениях, признать крайне затруднительным проведение в очном формате пленарного заседания и большинства секционных мероприятий XXIX Международных Рождественских образовательных чтений", - говорится в сообщении.Также Синод постановил к следующему заседанию "представить предложения о возможном времени, месте и порядке их проведения".XXIX Международные Рождественские образовательные чтения в период должны были пройти с 24 по 27 января 2021 года. Тема чтений в будущем году - "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

https://ria.ru/20201208/sinod-1588226256.html

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