Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/rozhdestvo-1588265994.html
Президент Латвии призвал жителей не умирать от COVID-19 ради Рождества
Президент Латвии призвал жителей не умирать от COVID-19 ради Рождества
Президент Латвии Эгилс Левитс назвал Рождество лучшей мотивацией не болеть коронавирусом и призвал жителей страны не умирать от COVID-19, иначе у них не будет... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:43
2020-12-08T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эгилс левитс
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/10/1559851026_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c97c0437ab0b32d5257132d231875cff.jpg
РИГА, 8 дек – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс назвал Рождество лучшей мотивацией не болеть коронавирусом и призвал жителей страны не умирать от COVID-19, иначе у них не будет праздника.Также Левитс указал на то, что политики в кризисное время должны хорошо оценивать свои высказывания, а когда нужно, лучше и вовсе промолчать.Число выявленных случаев коронавируса в Латвии за минувшие сутки выросло на 584, до 21 520 человек, умерли еще 16 человек, всего за время пандемии скончались 288 человек, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/10/1559851026_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b063cb444dbfa0bde62ce8c9ccaf8b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, эгилс левитс, латвия, в мире

Президент Латвии призвал жителей не умирать от COVID-19 ради Рождества

17:43 08.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2019
Президент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Читать ria.ru в
РИГА, 8 дек – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс назвал Рождество лучшей мотивацией не болеть коронавирусом и призвал жителей страны не умирать от COVID-19, иначе у них не будет праздника.

"Самой большой мотивацией для людей, конечно, является не заболеть, а в худшем случае не умереть. У тех людей, которые умерли от ковида, конечно, не будет Рождества", – сказал президент, выступая в эфире Латвийского телевидения.

Также Левитс указал на то, что политики в кризисное время должны хорошо оценивать свои высказывания, а когда нужно, лучше и вовсе промолчать.
Число выявленных случаев коронавируса в Латвии за минувшие сутки выросло на 584, до 21 520 человек, умерли еще 16 человек, всего за время пандемии скончались 288 человек, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эгилс ЛевитсЛатвияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния