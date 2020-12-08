https://ria.ru/20201208/rozhdestvo-1588265994.html

Президент Латвии призвал жителей не умирать от COVID-19 ради Рождества

Президент Латвии призвал жителей не умирать от COVID-19 ради Рождества

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал Рождество лучшей мотивацией не болеть коронавирусом и призвал жителей страны не умирать от COVID-19, иначе у них не будет... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:43

2020-12-08T17:43

2020-12-08T17:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

эгилс левитс

латвия

в мире

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РИГА, 8 дек – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс назвал Рождество лучшей мотивацией не болеть коронавирусом и призвал жителей страны не умирать от COVID-19, иначе у них не будет праздника.Также Левитс указал на то, что политики в кризисное время должны хорошо оценивать свои высказывания, а когда нужно, лучше и вовсе промолчать.Число выявленных случаев коронавируса в Латвии за минувшие сутки выросло на 584, до 21 520 человек, умерли еще 16 человек, всего за время пандемии скончались 288 человек, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эгилс левитс, латвия, в мире