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Летиша Райт удалила свои аккаунты из соцсетей после скандала с вакциной

Летиша Райт удалила свои аккаунты из соцсетей после скандала с вакциной

Летиша Райт удалила свои аккаунты из социальных сетей после скандала вокруг видео, в котором высказываются сомнения в безопасности вакцины от коронавирусной... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T00:25

2020-12-08T00:25

2020-12-08T00:46

коронавирус covid-19

культура

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новости культуры

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Летиша Райт удалила свои аккаунты из социальных сетей после скандала вокруг видео, в котором высказываются сомнения в безопасности вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает NME.Актриса, снимавшаяся в "Черной пантере", опубликовала у себя в твиттере ссылку на ролик, ведущий которого говорит: "Я не понимаю, как работают вакцины с точки зрения медицины, но я всегда скептически к ним относился".Пользователи осудили Летишу Райт за то, что она разместила ссылку на видео, выводы которого не подтверждены научными фактами. Волна критики заставила актрису удалить свои аккаунты из твиттера и инстаграма, но пользователи соцсетей продолжают возмущаться по поводу того, что она поделилась непроверенной информацией.

https://ria.ru/20201201/boseman-1586968987.html

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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры