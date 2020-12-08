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Летиша Райт удалила свои аккаунты из соцсетей после скандала с вакциной
Летиша Райт удалила свои аккаунты из соцсетей после скандала с вакциной
Летиша Райт удалила свои аккаунты из социальных сетей после скандала вокруг видео, в котором высказываются сомнения в безопасности вакцины от коронавирусной... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T00:25
2020-12-08T00:25
2020-12-08T00:46
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Летиша Райт удалила свои аккаунты из социальных сетей после скандала вокруг видео, в котором высказываются сомнения в безопасности вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает NME.Актриса, снимавшаяся в "Черной пантере", опубликовала у себя в твиттере ссылку на ролик, ведущий которого говорит: "Я не понимаю, как работают вакцины с точки зрения медицины, но я всегда скептически к ним относился".Пользователи осудили Летишу Райт за то, что она разместила ссылку на видео, выводы которого не подтверждены научными фактами. Волна критики заставила актрису удалить свои аккаунты из твиттера и инстаграма, но пользователи соцсетей продолжают возмущаться по поводу того, что она поделилась непроверенной информацией.
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости
. Летиша Райт удалила свои аккаунты из социальных сетей после скандала вокруг видео, в котором высказываются сомнения в безопасности вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает
NME.
Актриса, снимавшаяся в "Черной пантере", опубликовала у себя в твиттере ссылку на ролик, ведущий которого говорит: "Я не понимаю, как работают вакцины с точки зрения медицины, но я всегда скептически к ним относился".
Пользователи осудили Летишу Райт за то, что она разместила ссылку на видео, выводы которого не подтверждены научными фактами.
"Если твое мнение не совпадает с общепринятым, ты задаешь вопросы и пытаешься думать своей головой, тебя не принимают <…> Я выложила этот ролик только потому, что меня беспокоит состав вакцины, и мне хочется понять, что вводят в наши организмы. Других причин у меня не было", — пояснила она.
Волна критики заставила актрису удалить свои аккаунты из твиттера и инстаграма, но пользователи соцсетей продолжают возмущаться по поводу того, что она поделилась непроверенной информацией.