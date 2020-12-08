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Летиша Райт удалила свои аккаунты из соцсетей после скандала с вакциной
Летиша Райт удалила свои аккаунты из соцсетей после скандала с вакциной
Летиша Райт удалила свои аккаунты из социальных сетей после скандала вокруг видео, в котором высказываются сомнения в безопасности вакцины от коронавирусной... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T00:25
2020-12-08T00:46
коронавирус covid-19
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Летиша Райт удалила свои аккаунты из социальных сетей после скандала вокруг видео, в котором высказываются сомнения в безопасности вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает NME.Актриса, снимавшаяся в "Черной пантере", опубликовала у себя в твиттере ссылку на ролик, ведущий которого говорит: "Я не понимаю, как работают вакцины с точки зрения медицины, но я всегда скептически к ним относился".Пользователи осудили Летишу Райт за то, что она разместила ссылку на видео, выводы которого не подтверждены научными фактами. Волна критики заставила актрису удалить свои аккаунты из твиттера и инстаграма, но пользователи соцсетей продолжают возмущаться по поводу того, что она поделилась непроверенной информацией.
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры

Летиша Райт удалила свои аккаунты из соцсетей после скандала с вакциной

00:25 08.12.2020 (обновлено: 00:46 08.12.2020)
 
© AP Photo / Jordan StraussБританская актриса Летиша Райт
Британская актриса Летиша Райт - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Jordan Strauss
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Летиша Райт удалила свои аккаунты из социальных сетей после скандала вокруг видео, в котором высказываются сомнения в безопасности вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает NME.
Актриса, снимавшаяся в "Черной пантере", опубликовала у себя в твиттере ссылку на ролик, ведущий которого говорит: "Я не понимаю, как работают вакцины с точки зрения медицины, но я всегда скептически к ним относился".
Пользователи осудили Летишу Райт за то, что она разместила ссылку на видео, выводы которого не подтверждены научными фактами.

"Если твое мнение не совпадает с общепринятым, ты задаешь вопросы и пытаешься думать своей головой, тебя не принимают <…> Я выложила этот ролик только потому, что меня беспокоит состав вакцины, и мне хочется понять, что вводят в наши организмы. Других причин у меня не было", — пояснила она.

Волна критики заставила актрису удалить свои аккаунты из твиттера и инстаграма, но пользователи соцсетей продолжают возмущаться по поводу того, что она поделилась непроверенной информацией.
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