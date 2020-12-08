https://ria.ru/20201208/reysy-1588169099.html

"ЮТэйр" возобновляет рейсы между Москвой и Миланом

"ЮТэйр" возобновляет рейсы между Москвой и Миланом

Авиакомпания "ЮТэйр" возобновит еженедельные рейсы из Москвы в итальянский Милан с 17 декабря, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:30

2020-12-08T11:30

2020-12-08T11:30

ютэйр

москва

занзибар

милан

танзания

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" возобновит еженедельные рейсы из Москвы в итальянский Милан с 17 декабря, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика."ЮТэйр" постепенно восстанавливает полеты по международным направлениям и в декабре будет выполнять рейсы из Москвы в Милан по четвергам", - говорится в сообщении.Отмечается, что рейсы намечены на 17, 24 и 31 декабря, вылет из Москвы - в 10.25.По словам президента "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, авиакомпания получила необходимые разрешения от авиационных властей и итальянской стороны и открыла продажу на декабрьские рейсы.Перевозчик ранее сообщал, что 27 ноября открывает регулярные рейсы в Танзанию, будет летать по этому маршруту раз в 10 дней. Авиакомпания отмечала, что для посещения острова Занзибар не нужно делать обязательные для африканских стран прививки и тест на коронавирус.

https://ria.ru/20201201/aviasoobschenie-1587128359.html

москва

занзибар

милан

танзания

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ютэйр, москва, занзибар, милан, танзания, общество