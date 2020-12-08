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"ЮТэйр" возобновляет рейсы между Москвой и Миланом
"ЮТэйр" возобновляет рейсы между Москвой и Миланом
Авиакомпания "ЮТэйр" возобновит еженедельные рейсы из Москвы в итальянский Милан с 17 декабря, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:30
2020-12-08T11:30
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занзибар
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" возобновит еженедельные рейсы из Москвы в итальянский Милан с 17 декабря, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика."ЮТэйр" постепенно восстанавливает полеты по международным направлениям и в декабре будет выполнять рейсы из Москвы в Милан по четвергам", - говорится в сообщении.Отмечается, что рейсы намечены на 17, 24 и 31 декабря, вылет из Москвы - в 10.25.По словам президента "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, авиакомпания получила необходимые разрешения от авиационных властей и итальянской стороны и открыла продажу на декабрьские рейсы.Перевозчик ранее сообщал, что 27 ноября открывает регулярные рейсы в Танзанию, будет летать по этому маршруту раз в 10 дней. Авиакомпания отмечала, что для посещения острова Занзибар не нужно делать обязательные для африканских стран прививки и тест на коронавирус.
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ютэйр, москва, занзибар, милан, танзания, общество

"ЮТэйр" возобновляет рейсы между Москвой и Миланом

11:30 08.12.2020
 
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" возобновит еженедельные рейсы из Москвы в итальянский Милан с 17 декабря, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика.
"ЮТэйр" постепенно восстанавливает полеты по международным направлениям и в декабре будет выполнять рейсы из Москвы в Милан по четвергам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы намечены на 17, 24 и 31 декабря, вылет из Москвы - в 10.25.
По словам президента "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, авиакомпания получила необходимые разрешения от авиационных властей и итальянской стороны и открыла продажу на декабрьские рейсы.
Перевозчик ранее сообщал, что 27 ноября открывает регулярные рейсы в Танзанию, будет летать по этому маршруту раз в 10 дней. Авиакомпания отмечала, что для посещения острова Занзибар не нужно делать обязательные для африканских стран прививки и тест на коронавирус.
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ЮТэйрМоскваЗанзибарМиланТанзанияОбщество
 
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