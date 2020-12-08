https://ria.ru/20201208/referendum-1588257068.html
США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
США поддерживают проведение всенародного референдума в Венесуэле с 7 по 12 декабря под эгидой временного правительства страны, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:16
2020-12-08T17:16
2020-12-08T17:16
хуан гуаидо
майк помпео
николас мадуро
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в мире
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США поддерживают проведение всенародного референдума в Венесуэле с 7 по 12 декабря под эгидой временного правительства страны, заявил госсекретарь Майк Помпео.Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что выборы 6 декабря были мошенничеством, и призвал провести народный референдум."США продолжат поддерживать временного президента Хуана Гуаидо, Национальную ассамблею и венесуэльский народ в их борьбе за восстановление демократии в своей стране. С 7 по 12 декабря у венесуэльцев будет возможность выразить свое мнение о нелегитимном режиме Мадуро через "Consulta Popular" или "Народный референдум". Его проводят власти легитимной Национальной ассамблеи и в соответствии с конституцией Венесуэлы. Она служит платформой для венесуэльцев, в том числе для тех, кто был вынужден бежать за границу под угрозой преследований, пыток или смерти, с тем чтобы требовать проведения свободных и справедливых президентских выборов и выборов в законодательные органы", - говорится в сообщении Помпео, распространенном ведомством.По мнению госсекретаря США, избирательный процесс в Венесуэле был "ограничен диктатурой режима Мадуро" и в этих условиях референдум предоставляет венесуэльцам возможность голосовать.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе ЕС и США, заявили о непризнании парламентских выборов.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президентаСогласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%.
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хуан гуаидо, майк помпео, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США
поддерживают проведение всенародного референдума в Венесуэле
с 7 по 12 декабря под эгидой временного правительства страны, заявил госсекретарь Майк Помпео
.
Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо
заявил, что выборы 6 декабря были мошенничеством, и призвал провести народный референдум.
"США продолжат поддерживать временного президента Хуана Гуаидо, Национальную ассамблею и венесуэльский народ в их борьбе за восстановление демократии в своей стране. С 7 по 12 декабря у венесуэльцев будет возможность выразить свое мнение о нелегитимном режиме Мадуро через "Consulta Popular" или "Народный референдум". Его проводят власти легитимной Национальной ассамблеи и в соответствии с конституцией Венесуэлы. Она служит платформой для венесуэльцев, в том числе для тех, кто был вынужден бежать за границу под угрозой преследований, пыток или смерти, с тем чтобы требовать проведения свободных и справедливых президентских выборов и выборов в законодательные органы", - говорится в сообщении Помпео, распространенном ведомством.
По мнению госсекретаря США, избирательный процесс в Венесуэле был "ограничен диктатурой режима Мадуро" и в этих условиях референдум предоставляет венесуэльцам возможность голосовать.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе ЕС и США, заявили о непризнании парламентских выборов.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро
к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай
, Турция
и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара
". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%.