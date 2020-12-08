https://ria.ru/20201208/reeflay-1588153258.html
Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима
Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима
Причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк) стало кровоизлияние в мозг, заявил адвокат блогера Евгений... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:28
2020-12-08T10:28
2020-12-08T12:50
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк) стало кровоизлияние в мозг, заявил адвокат блогера Евгений Кулагин. Его цитирует телеграм-канал "360".Он также подчеркнул, что инсульт все "молодеет".Ранее во время стрима блогера Reeflay находящейся в кадре на заднем плане девушке стало плохо. Решетняк, не прекращая трансляцию, вызвал полицию и врачей. Медики констатировали смерть девушки. Согласно записи стрима, молодой человек пытался привести свою гостью в чувство, тряс и укрывал одеялом.Позднее у погибшей обнаружились закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома.Суд отправил блогера на два месяца в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК России).
https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк) стало кровоизлияние в мозг, заявил адвокат блогера Евгений Кулагин. Его цитирует телеграм-канал "360
".
"Решетняк не виноват в смерти, его действия не повлекли к этому… Должны быть сочетанные травмы, допустим, череп бы проломил ей или еще что-нибудь. <…> Она умерла в результате от кровоизлияния в мозг, который самопроизвольный", — пояснил защитник.
Он также подчеркнул, что инсульт все "молодеет".
Ранее во время стрима блогера Reeflay находящейся в кадре на заднем плане девушке стало плохо. Решетняк, не прекращая трансляцию, вызвал полицию и врачей. Медики констатировали смерть девушки. Согласно записи стрима, молодой человек пытался привести свою гостью в чувство, тряс и укрывал одеялом.
Позднее у погибшей обнаружились закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома.
Суд отправил блогера на два месяца в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК России).