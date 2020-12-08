https://ria.ru/20201208/reeflay-1588153258.html

Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима

Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима

Причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк) стало кровоизлияние в мозг, заявил адвокат блогера Евгений... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:28

2020-12-08T10:28

2020-12-08T12:50

россия

происшествия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк) стало кровоизлияние в мозг, заявил адвокат блогера Евгений Кулагин. Его цитирует телеграм-канал "360".Он также подчеркнул, что инсульт все "молодеет".Ранее во время стрима блогера Reeflay находящейся в кадре на заднем плане девушке стало плохо. Решетняк, не прекращая трансляцию, вызвал полицию и врачей. Медики констатировали смерть девушки. Согласно записи стрима, молодой человек пытался привести свою гостью в чувство, тряс и укрывал одеялом.Позднее у погибшей обнаружились закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома.Суд отправил блогера на два месяца в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК России).

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

россия

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россия, происшествия