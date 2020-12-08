Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/reeflay-1588153258.html
Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима
Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима
Причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк) стало кровоизлияние в мозг, заявил адвокат блогера Евгений... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:28
2020-12-08T12:50
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587365016_9:0:1991:1115_1920x0_80_0_0_4a656728ac8567705fa9f88cc48bdf0f.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк) стало кровоизлияние в мозг, заявил адвокат блогера Евгений Кулагин. Его цитирует телеграм-канал "360".Он также подчеркнул, что инсульт все "молодеет".Ранее во время стрима блогера Reeflay находящейся в кадре на заднем плане девушке стало плохо. Решетняк, не прекращая трансляцию, вызвал полицию и врачей. Медики констатировали смерть девушки. Согласно записи стрима, молодой человек пытался привести свою гостью в чувство, тряс и укрывал одеялом.Позднее у погибшей обнаружились закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома.Суд отправил блогера на два месяца в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК России).
https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587365016_257:0:1744:1115_1920x0_80_0_0_af208ffe31603b00e0d1f10da83e9b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, происшествия

Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима

10:28 08.12.2020 (обновлено: 12:50 08.12.2020)
 
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк) стало кровоизлияние в мозг, заявил адвокат блогера Евгений Кулагин. Его цитирует телеграм-канал "360".

"Решетняк не виноват в смерти, его действия не повлекли к этому… Должны быть сочетанные травмы, допустим, череп бы проломил ей или еще что-нибудь. <…> Она умерла в результате от кровоизлияния в мозг, который самопроизвольный", — пояснил защитник.

Он также подчеркнул, что инсульт все "молодеет".
Ранее во время стрима блогера Reeflay находящейся в кадре на заднем плане девушке стало плохо. Решетняк, не прекращая трансляцию, вызвал полицию и врачей. Медики констатировали смерть девушки. Согласно записи стрима, молодой человек пытался привести свою гостью в чувство, тряс и укрывал одеялом.
Позднее у погибшей обнаружились закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома.
Суд отправил блогера на два месяца в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК России).
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00
Плюют в лицо, избивают. Как блогеры зарабатывают на унижениях в онлайне
 
РоссияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
Лента новостейМолния