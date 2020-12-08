https://ria.ru/20201208/rebenok-1588273391.html

Брошенного в московской квартире ребенка выписали из больницы

Брошенного в московской квартире ребенка выписали из больницы

Десятилетний мальчик, брошенный на пять дней матерью в московской квартире, выписан из больницы и временно переведен в учреждение соцзащиты, сообщила РИА... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:12

2020-12-08T18:12

2020-12-08T18:12

ольга ярославская

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Десятилетний мальчик, брошенный на пять дней матерью в московской квартире, выписан из больницы и временно переведен в учреждение соцзащиты, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее прокуратура Москвы заявила, что 22 ноября в запертой квартире дома по Новоорловской улице обнаружен 10-летний мальчик, находившийся там пять дней без родителей. Позже полиция задержала его мать. Она заявила правоохранителям, что любит сына, не знает, почему оставила одного, и раскаивается в содеянном, отказываться от ребенка не собирается.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК "Оставление в опасности". 24 ноября детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская посетила мальчика в больнице и сообщила, что его жизни ничего не угрожает, что мальчик волновался, когда пропала мама. В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили РИА Новости, что после выписки из больницы его временно поместят с учреждение соцзащиты, а матери помогут вылечиться от зависимости."Мальчик переведен в ЦССВ (Центр содействия семейному воспитанию), у него все хорошо, он чувствует себя нормально. Я его навестила, его психологическое и физиологическое состояние кажется мне удовлетворительным", - сказала Ярославская.По ее словам, мальчик ждёт, когда в семье все наладится, чтобы можно было вернуться домой.

https://ria.ru/20201124/rebenok-1586109239.html

https://ria.ru/20201018/mladenets-1580347563.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия