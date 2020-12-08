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Считавшаяся бесплодной женщина родила сразу после новости о беременности
Считавшаяся бесплодной женщина родила сразу после новости о беременности
Жительница Великобритании Даниэль Адамс, которой врач сказал, что она никогда не сможет иметь детей, родила ребенка через четыре часа после того, как узнала о... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:45
2020-12-08T12:45
2020-12-08T14:18
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Жительница Великобритании Даниэль Адамс, которой врач сказал, что она никогда не сможет иметь детей, родила ребенка через четыре часа после того, как узнала о своей беременности, пишет газета Daily Mail.Женщина обратилась к врачу из-за болей в животе. Она опасалась, что их причиной может быть аппендицит или камни в почках. Однако УЗИ показало, что она на девятом месяце беременности.Узнав это, она расплакалась, ведь ее уверяли в том, что она не сможет родить ребенка. Через четыре часа ей провели кесарево сечение, в результате чего на свет появилась девочка.Адамс сообщила своему возлюбленному о рождении дочери по телефону.Как призналась женщина, на протяжении девяти месяцев она не чувствовала ребенка. Набор веса она списала на изоляцию и тягу к круассанам.
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великобритания, в мире
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Жительница Великобритании
Даниэль Адамс, которой врач сказал, что она никогда не сможет иметь детей, родила ребенка через четыре часа после того, как узнала о своей беременности, пишет газета Daily Mail
.
Женщина обратилась к врачу из-за болей в животе. Она опасалась, что их причиной может быть аппендицит или камни в почках. Однако УЗИ показало, что она на девятом месяце беременности.
Узнав это, она расплакалась, ведь ее уверяли в том, что она не сможет родить ребенка. Через четыре часа ей провели кесарево сечение, в результате чего на свет появилась девочка.
Адамс сообщила своему возлюбленному о рождении дочери по телефону.
Как призналась женщина, на протяжении девяти месяцев она не чувствовала ребенка. Набор веса она списала на изоляцию и тягу к круассанам.