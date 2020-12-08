https://ria.ru/20201208/rebenok-1588187845.html

Считавшаяся бесплодной женщина родила сразу после новости о беременности

Считавшаяся бесплодной женщина родила сразу после новости о беременности

Жительница Великобритании Даниэль Адамс, которой врач сказал, что она никогда не сможет иметь детей, родила ребенка через четыре часа после того, как узнала о... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:45

2020-12-08T12:45

2020-12-08T14:18

великобритания

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Жительница Великобритании Даниэль Адамс, которой врач сказал, что она никогда не сможет иметь детей, родила ребенка через четыре часа после того, как узнала о своей беременности, пишет газета Daily Mail.Женщина обратилась к врачу из-за болей в животе. Она опасалась, что их причиной может быть аппендицит или камни в почках. Однако УЗИ показало, что она на девятом месяце беременности.Узнав это, она расплакалась, ведь ее уверяли в том, что она не сможет родить ребенка. Через четыре часа ей провели кесарево сечение, в результате чего на свет появилась девочка.Адамс сообщила своему возлюбленному о рождении дочери по телефону.Как призналась женщина, на протяжении девяти месяцев она не чувствовала ребенка. Набор веса она списала на изоляцию и тягу к круассанам.

https://ria.ru/20201109/pevitsa-1583759165.html

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