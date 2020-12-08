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СК закончил следствие по делу судмедэксперта о гибели ребенка под Кировом
СК закончил следствие по делу судмедэксперта о гибели ребенка под Кировом
Следователи завершили следствие против кировского судмедэксперта Сергея Насонова, "нашедшего" алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:08
2020-12-08T11:08
дело о гибели мальчика в дтп под кировом
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
почта россии
александр бастрыкин
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи завершили следствие против кировского судмедэксперта Сергея Насонова, "нашедшего" алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В июле 2019 года 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Следствием было установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Эксперт в крови ребенка обнаружил 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не были согласны родственники погибшего мальчика. Глава СК России Александр Бастрыкин передал дело на расследование в центральный аппарат ведомства и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы. На Насонова завели дело о халатности.По версии следствия, эксперт в заключении отразил неверную причину смерти ребенка и ложные сведения о наличии в его крови этилового спирта. В частности, после извещения о ДТП 13 июля 2019 года он не выехал на место происшествия, а исследование тела начал лишь 15 июля, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не произвел изъятия необходимых биоматериалов для экспертизы и определения наличия и содержания этанола. Кроме того, образец крови до пересылки в лабораторию хранился несколько дней вне холодильной камеры, из-за чего образец мог испортиться."После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения", - добавила Петренко.В 2017 году вызвала резонанс история с шестилетним мальчиком в подмосковной Балашихе, в крови которого якобы нашли большую дозу алкоголя (2,7 промилле), после того как его сбила 31-летняя женщина, протащив несколько метров. Позже информацию опровергли, а следственные органы возбудили дело о халатности в отношении сотрудников судебной экспертизы. Виновная в ДТП получила три года колонии-поселения.Кроме того, сообщалось о том, что 8 июля 2020 года в Башкирии автомобиль УАЗ столкнулся с велосипедом, которым управлял 9-летний мальчик. В результате аварии мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Ряд СМИ сообщили, что УАЗ принадлежит "Почте России" и в аварии может быть виновен ребенок, так как в момент ДТП он был пьян. Как поясняли РИА Новости в минздраве региона, доза алкоголя, которую нашли в крови сбитого 9-летнего велосипедиста, могла попасть в организм мальчика случайно, через дезинфицирующее средство.
https://ria.ru/20191016/1559857472.html
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дело о гибели мальчика в дтп под кировом, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз), почта россии, александр бастрыкин, балашиха, происшествия

СК закончил следствие по делу судмедэксперта о гибели ребенка под Кировом

11:08 08.12.2020
 
© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский районФото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский район
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи завершили следствие против кировского судмедэксперта Сергея Насонова, "нашедшего" алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В июле 2019 года 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Следствием было установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Эксперт в крови ребенка обнаружил 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не были согласны родственники погибшего мальчика. Глава СК России Александр Бастрыкин передал дело на расследование в центральный аппарат ведомства и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы. На Насонова завели дело о халатности.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению судебно-медицинского эксперта районного отделения ГКУЗ "Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Сергея Насонова в халатности при производстве экспертизы тела ребенка, погибшего в дорожно-транспортном происшествии... Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказала Петренко.
По версии следствия, эксперт в заключении отразил неверную причину смерти ребенка и ложные сведения о наличии в его крови этилового спирта. В частности, после извещения о ДТП 13 июля 2019 года он не выехал на место происшествия, а исследование тела начал лишь 15 июля, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не произвел изъятия необходимых биоматериалов для экспертизы и определения наличия и содержания этанола. Кроме того, образец крови до пересылки в лабораторию хранился несколько дней вне холодильной камеры, из-за чего образец мог испортиться.
Место ДТП в селе Буйское - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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"После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения", - добавила Петренко.
В 2017 году вызвала резонанс история с шестилетним мальчиком в подмосковной Балашихе, в крови которого якобы нашли большую дозу алкоголя (2,7 промилле), после того как его сбила 31-летняя женщина, протащив несколько метров. Позже информацию опровергли, а следственные органы возбудили дело о халатности в отношении сотрудников судебной экспертизы. Виновная в ДТП получила три года колонии-поселения.
Кроме того, сообщалось о том, что 8 июля 2020 года в Башкирии автомобиль УАЗ столкнулся с велосипедом, которым управлял 9-летний мальчик. В результате аварии мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Ряд СМИ сообщили, что УАЗ принадлежит "Почте России" и в аварии может быть виновен ребенок, так как в момент ДТП он был пьян. Как поясняли РИА Новости в минздраве региона, доза алкоголя, которую нашли в крови сбитого 9-летнего велосипедиста, могла попасть в организм мальчика случайно, через дезинфицирующее средство.
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Мать сбитого под Кировом мальчика пожаловалась на следственный эксперимент
 
Дело о гибели мальчика в ДТП под КировомСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Почта РоссииАлександр БастрыкинБалашихаПроисшествия
 
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