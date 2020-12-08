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СК закончил следствие по делу судмедэксперта о гибели ребенка под Кировом

СК закончил следствие по делу судмедэксперта о гибели ребенка под Кировом

Следователи завершили следствие против кировского судмедэксперта Сергея Насонова, "нашедшего" алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:08

2020-12-08T11:08

2020-12-08T11:08

дело о гибели мальчика в дтп под кировом

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

почта россии

александр бастрыкин

балашиха

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи завершили следствие против кировского судмедэксперта Сергея Насонова, "нашедшего" алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В июле 2019 года 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Следствием было установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Эксперт в крови ребенка обнаружил 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не были согласны родственники погибшего мальчика. Глава СК России Александр Бастрыкин передал дело на расследование в центральный аппарат ведомства и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы. На Насонова завели дело о халатности.По версии следствия, эксперт в заключении отразил неверную причину смерти ребенка и ложные сведения о наличии в его крови этилового спирта. В частности, после извещения о ДТП 13 июля 2019 года он не выехал на место происшествия, а исследование тела начал лишь 15 июля, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не произвел изъятия необходимых биоматериалов для экспертизы и определения наличия и содержания этанола. Кроме того, образец крови до пересылки в лабораторию хранился несколько дней вне холодильной камеры, из-за чего образец мог испортиться."После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения", - добавила Петренко.В 2017 году вызвала резонанс история с шестилетним мальчиком в подмосковной Балашихе, в крови которого якобы нашли большую дозу алкоголя (2,7 промилле), после того как его сбила 31-летняя женщина, протащив несколько метров. Позже информацию опровергли, а следственные органы возбудили дело о халатности в отношении сотрудников судебной экспертизы. Виновная в ДТП получила три года колонии-поселения.Кроме того, сообщалось о том, что 8 июля 2020 года в Башкирии автомобиль УАЗ столкнулся с велосипедом, которым управлял 9-летний мальчик. В результате аварии мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Ряд СМИ сообщили, что УАЗ принадлежит "Почте России" и в аварии может быть виновен ребенок, так как в момент ДТП он был пьян. Как поясняли РИА Новости в минздраве региона, доза алкоголя, которую нашли в крови сбитого 9-летнего велосипедиста, могла попасть в организм мальчика случайно, через дезинфицирующее средство.

https://ria.ru/20191016/1559857472.html

https://ria.ru/20191025/1560225570.html

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело о гибели мальчика в дтп под кировом, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз), почта россии, александр бастрыкин, балашиха, происшествия