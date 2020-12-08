https://ria.ru/20201208/rastrata-1588232205.html

Подельник экс-губернатора Ишаева признал вину по делу о растрате

Подельник экс-губернатора Ишаева признал вину по делу о растрате

Бывший гендиректор хабаровского филиала "Роснефти" Геннадий Кондратов признал в суде вину в растрате по делу, другим фигурантом которого является экс-губернатор РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:33

2020-12-08T15:33

2020-12-08T15:33

роснефть

следственный комитет россии (ск рф)

виктор ишаев

москва

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Бывший гендиректор хабаровского филиала "Роснефти" Геннадий Кондратов признал в суде вину в растрате по делу, другим фигурантом которого является экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, рассказали РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.Сегодня началось рассмотрение по существу дела о растрате 7,5 миллиона рублей.По данным суда, Кондратов во время предварительного следствия возместил ущерб и перечислил 7,5 миллионов рублей на счет "Роснефти". И он, и бывший вице-президент нефтяной компании Ишаев находятся под подпиской о невыезде.По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. А Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.

https://ria.ru/20200723/1574825961.html

https://ria.ru/20200618/1573125531.html

москва

хабаровский край

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роснефть, следственный комитет россии (ск рф), виктор ишаев, москва, хабаровский край, происшествия