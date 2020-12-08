https://ria.ru/20201208/rasteniya-1588311991.html
"Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения
"Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:05
2020-12-08T23:05
2020-12-08T23:53
россия
елена малышева
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека.В их число вошли диффенбахия, монстера и антуриум.В частности, сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки. По словам медика, подобные последствия вызывает оксалат кальция, который содержится в растении. Еще одним ядовитым, но популярным комнатным растением у россиян является монстера, добавила она. В ней также есть оксалат кальция, однако, помимо этого, ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.Антуриум, в свою очередь, содержит вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, из-за чего у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока."Наш совет: никакие растения не выставлять в школах", — отметила телеведущая.Малышева и ее коллеги призвали не держать растения в спальнях и детских комнатах, поскольку, даже если они безопасны, на крупных листьях скапливается большое количество пыли, а в грунте — грибок.
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россия, елена малышева, общество
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущая Елена Малышева
в эфире Первого канала перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека.
В их число вошли диффенбахия, монстера и антуриум.
В частности, сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки. По словам медика, подобные последствия вызывает оксалат кальция, который содержится в растении.
Еще одним ядовитым, но популярным комнатным растением у россиян является монстера, добавила она. В ней также есть оксалат кальция, однако, помимо этого, ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.
Антуриум, в свою очередь, содержит вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, из-за чего у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока.
"Наш совет: никакие растения не выставлять в школах", — отметила телеведущая.
Малышева и ее коллеги призвали не держать растения в спальнях и детских комнатах, поскольку, даже если они безопасны, на крупных листьях скапливается большое количество пыли, а в грунте — грибок.