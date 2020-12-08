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"Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения
"Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:05
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека.В их число вошли диффенбахия, монстера и антуриум.В частности, сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки. По словам медика, подобные последствия вызывает оксалат кальция, который содержится в растении. Еще одним ядовитым, но популярным комнатным растением у россиян является монстера, добавила она. В ней также есть оксалат кальция, однако, помимо этого, ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.Антуриум, в свою очередь, содержит вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, из-за чего у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока."Наш совет: никакие растения не выставлять в школах", — отметила телеведущая.Малышева и ее коллеги призвали не держать растения в спальнях и детских комнатах, поскольку, даже если они безопасны, на крупных листьях скапливается большое количество пыли, а в грунте — грибок.
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россия, елена малышева, общество

"Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения

23:05 08.12.2020 (обновлено: 23:53 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека.
В их число вошли диффенбахия, монстера и антуриум.
Растение - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Эксперт рассказал, какие комнатные растения опасны для иммунитета
В частности, сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки. По словам медика, подобные последствия вызывает оксалат кальция, который содержится в растении.
Еще одним ядовитым, но популярным комнатным растением у россиян является монстера, добавила она. В ней также есть оксалат кальция, однако, помимо этого, ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.
Антуриум, в свою очередь, содержит вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, из-за чего у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока.
"Наш совет: никакие растения не выставлять в школах", — отметила телеведущая.
Малышева и ее коллеги призвали не держать растения в спальнях и детских комнатах, поскольку, даже если они безопасны, на крупных листьях скапливается большое количество пыли, а в грунте — грибок.
 
РоссияЕлена МалышеваОбщество
 
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