https://ria.ru/20201208/rasteniya-1588311991.html

"Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения

"Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T23:05

2020-12-08T23:05

2020-12-08T23:53

россия

елена малышева

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека.В их число вошли диффенбахия, монстера и антуриум.В частности, сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки. По словам медика, подобные последствия вызывает оксалат кальция, который содержится в растении. Еще одним ядовитым, но популярным комнатным растением у россиян является монстера, добавила она. В ней также есть оксалат кальция, однако, помимо этого, ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.Антуриум, в свою очередь, содержит вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, из-за чего у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока."Наш совет: никакие растения не выставлять в школах", — отметила телеведущая.Малышева и ее коллеги призвали не держать растения в спальнях и детских комнатах, поскольку, даже если они безопасны, на крупных листьях скапливается большое количество пыли, а в грунте — грибок.

https://realty.ria.ru/20201027/rasteniya-1581631111.html

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россия, елена малышева, общество