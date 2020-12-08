https://ria.ru/20201208/rassledovanie-1588172879.html

Верховный суд предложил улучшить расследование случаев домашнего насилия

Верховный суд предложил улучшить расследование случаев домашнего насилия

Верховный суд РФ предлагает вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью, заявил глава ВС Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:47

2020-12-08T11:47

2020-12-08T11:47

россия

верховный суд рф

вячеслав лебедев

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью, заявил глава ВС Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.По его словам, по делам частного обвинения не осуществляется дознание, а собирать доказательства приходится самим потерпевшим, которые не являются юристами и не располагают полномочиями следователей. В итоге процент оправдательных приговоров по таким делам составляет 8% (по делам, где обвинение представляет государство, доля оправданий менее 1%), а более половины дел прекращено."Кроме того, по уголовным делам о домашнем насилии нередко потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства, продолжая проживать совместно с правонарушителем, обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны. В этой связи предлагается отнести уголовные дела о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание", - заявил глава ВС РФ.

https://ria.ru/20201125/nasilie-1586278157.html

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россия, верховный суд рф, вячеслав лебедев, происшествия