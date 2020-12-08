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Верховный суд предложил улучшить расследование случаев домашнего насилия
Верховный суд предложил улучшить расследование случаев домашнего насилия
Верховный суд РФ предлагает вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью, заявил глава ВС Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:47
2020-12-08T11:47
2020-12-08T11:47
россия
верховный суд рф
вячеслав лебедев
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью, заявил глава ВС Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.По его словам, по делам частного обвинения не осуществляется дознание, а собирать доказательства приходится самим потерпевшим, которые не являются юристами и не располагают полномочиями следователей. В итоге процент оправдательных приговоров по таким делам составляет 8% (по делам, где обвинение представляет государство, доля оправданий менее 1%), а более половины дел прекращено."Кроме того, по уголовным делам о домашнем насилии нередко потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства, продолжая проживать совместно с правонарушителем, обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны. В этой связи предлагается отнести уголовные дела о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание", - заявил глава ВС РФ.
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россия, верховный суд рф, вячеслав лебедев, происшествия
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ
предлагает вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью, заявил глава ВС Вячеслав Лебедев
на заседании Совета судей РФ.
"В настоящее время Верховный Суд РФ работает над проектом федерального закона о совершенствовании уголовного судопроизводства по делам о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете, являющихся делами частного обвинения", - отметил Лебедев.
По его словам, по делам частного обвинения не осуществляется дознание, а собирать доказательства приходится самим потерпевшим, которые не являются юристами и не располагают полномочиями следователей. В итоге процент оправдательных приговоров по таким делам составляет 8% (по делам, где обвинение представляет государство, доля оправданий менее 1%), а более половины дел прекращено.
"Кроме того, по уголовным делам о домашнем насилии нередко потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства, продолжая проживать совместно с правонарушителем, обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны. В этой связи предлагается отнести уголовные дела о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание", - заявил глава ВС РФ.