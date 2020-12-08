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Спецпредставитель Трампа призвал развернуть крылатые ракеты к 2023 году
Спецпредставитель Трампа призвал развернуть крылатые ракеты к 2023 году
Спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал развернуть батареи крылатых ракет к 2023... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:20
2020-12-08T23:20
маршалл биллингсли
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал развернуть батареи крылатых ракет к 2023 году.В статье для Института публичной политики (National Institute for Public Policy), опубликованной во вторник, Биллингсли обвинил Россию в подрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли (Москва обвинения отрицает). Он также заявил, что США не должны принимать предложения президента России Владимира Путина о моратории на такого рода ракеты."Ни один будущий президент (США) не должен быть достаточно наивным, чтобы попасться в расставленную Путиным ловушку моратория ДРСМД, и мы должны быть бдительными на этом направлении", - добавил Биллингсли.
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маршалл биллингсли, дональд трамп, владимир путин, москва, сша, в мире

Спецпредставитель Трампа призвал развернуть крылатые ракеты к 2023 году

23:20 08.12.2020
 
© Scott HoweЗапуск американской крылатой ракеты
Запуск американской крылатой ракеты - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Scott Howe
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал развернуть батареи крылатых ракет к 2023 году.
В статье для Института публичной политики (National Institute for Public Policy), опубликованной во вторник, Биллингсли обвинил Россию в подрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли (Москва обвинения отрицает). Он также заявил, что США не должны принимать предложения президента России Владимира Путина о моратории на такого рода ракеты.

"Вместо этого мы должны ускорить разработку крылатых ракет наземного базирования для корпуса морской пехоты, а также военный потенциал средней дальности для сухопутных сил. Мы должны выставить целый ряд способных к развертыванию батарей самое позднее к 2023 году", - заявил Биллингсли.

"Ни один будущий президент (США) не должен быть достаточно наивным, чтобы попасться в расставленную Путиным ловушку моратория ДРСМД, и мы должны быть бдительными на этом направлении", - добавил Биллингсли.
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Маршалл БиллингслиДональд ТрампВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
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