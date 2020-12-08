https://ria.ru/20201208/raketa-1588312926.html

Спецпредставитель Трампа призвал развернуть крылатые ракеты к 2023 году

Спецпредставитель Трампа призвал развернуть крылатые ракеты к 2023 году

Спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал развернуть батареи крылатых ракет к 2023... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T23:20

2020-12-08T23:20

2020-12-08T23:20

маршалл биллингсли

дональд трамп

владимир путин

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал развернуть батареи крылатых ракет к 2023 году.В статье для Института публичной политики (National Institute for Public Policy), опубликованной во вторник, Биллингсли обвинил Россию в подрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли (Москва обвинения отрицает). Он также заявил, что США не должны принимать предложения президента России Владимира Путина о моратории на такого рода ракеты."Ни один будущий президент (США) не должен быть достаточно наивным, чтобы попасться в расставленную Путиным ловушку моратория ДРСМД, и мы должны быть бдительными на этом направлении", - добавил Биллингсли.

https://ria.ru/20201125/ucheniya-1586275872.html

москва

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маршалл биллингсли, дональд трамп, владимир путин, москва, сша, в мире