https://ria.ru/20201208/putin-1588264792.html

В СПЧ рассказали о повестке встречи с Путиным

В СПЧ рассказали о повестке встречи с Путиным

Члены Совета по правам человека рассказали РИА Новости, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 10 декабря намерены выступить с предложениями по... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:37

2020-12-08T17:37

2020-12-08T17:37

александр точенов

александр брод

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Члены Совета по правам человека рассказали РИА Новости, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 10 декабря намерены выступить с предложениями по строительству новых инфекционных больниц для восполнения коечного фонда на фоне пандемии, изменению организации вахтового метода работы, законодательства в области защиты прав россиян и соотечественников, а также поднять вопрос особо охраняемых природных территорий."(Обсудим) вопросы здравоохранения, в первую очередь, связанные с пандемией, которые беспокоят всех. Это вопросы обеззараживания и возможности снижения передачи инфекционных заболеваний и строительства новых современных инфекционных больниц для восполнения коечного фонда, которые могут быть в будущем перепрофилированы", - сообщила зампред СПЧ Ирина Киркора.В свою очередь ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов пояснил, что он планирует выступить с предложением по организации вахтовых работ и созданию рабочей группы при Госсовете по проработке законодательного регулирования данной темы, которая должна будет работать всесторонне, так как предполагается изменение законодательства во многих отраслях права.Он отметил, что в вахтовых работах в России задействованы сотни тысяч человек, но современным законодательством организация вахтовых поселков не регулируется, что, по его мнению, очень хорошо показала пандемия. "Это и права самих вахтовиков, и нагрузка, которая ложится на муниципалитеты и регионы, где происходят вахтовые работы, целый комплекс правовых, социальных вопросов, которые касаются именно этой категории людей и связаны именно с этой категорией работ", - уточнил он.Член совета Александр Брод отметил, что выступит по теме совершенствования защиты прав россиян и соотечественников за рубежом. "Совершенствование законодательной базы, которая была принята в конце 90-х - в начале 2000-х. Появились новые вызовы и угрозы, в частности, тема войны с исторической памятью, реабилитацией нацизма, новые вызовы и угрозы в информационном пространстве, появление новой группы риска, состоящей из российских журналистов и пророссийских правозащитников. Есть ряд предложений: совершенствование законодательной базы и объединение усилий правозащитников, политиков, экспертов, юристов России и других стран", - подчеркнул он.В свою очередь член СПЧ Сергей Цыпленков рассказал, что подготовил целый перечень тем в экологической сфере, в частности, вопросы, связанные с особо охраняемыми природными территориями. "Поскольку, с одной стороны, есть поручение президента, есть его послание, есть майские указы, а с другой стороны, сейчас в Думе находится два законопроекта - один уже проходит первое чтение и, согласно этому законопроекту, (земли) могут изыматься с территории национальных парков, еще это подается якобы с заботой о людях, а второй подразумевает возможность изъятия земель не только из национальных парков, но и из заповедников. Два таких плохих законопроекта, которые конкурируют между собой", - уточнил он.Кроме этого, Цыпленков указал на проблему накопленного экологического ущерба, который скапливается в результате банкротства, реорганизации или продажи предприятия, что очень дорого обходится государству."Если мы не изменим ситуацию, то будет получаться так, что новые безхозные объекты будут продолжать появляться, а мы не будем успевать разбираться с этим. То есть нам нужно кардинально изменить эту ситуацию - сделать так, чтобы собственникам нельзя было путем реорганизации скидывать весь этот накопленный ущерб на бюджет, неважно, чей. Нельзя сделать так, чтобы прибыль была единственной целью. У нас есть конкретные предложения, что с этим нужно сделать, и анализ масштабов этой проблемы", - пояснил он.Также Цыпленков отметил важность вопроса, связанного с наилучшими доступными технологиями. По его мнению, этот механизм, нацеленный на переход промышленности и экономики на современные, менее ресурсозатратные и более экологичные технологии, пока не приводит к поставленным целям.

https://ria.ru/20201119/roskomnadzor-1585340078.html

https://ria.ru/20201030/maska-1582262153.html

https://ria.ru/20200925/bednost-1577795611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр точенов, александр брод, владимир путин, общество