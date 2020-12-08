https://ria.ru/20201208/putin-1588234596.html
Путин подписал закон о проверках автовокзалов Ространснадзором
Путин подписал закон о проверках автовокзалов Ространснадзором
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Ространснадзора полномочиями по проведению проверок остановок на автостанциях и... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:45
2020-12-08T15:45
2020-12-08T15:45
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
госдума рф
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Ространснадзора полномочиями по проведению проверок остановок на автостанциях и автовокзалах и создании реестра российских перевозчиков, осуществляющих международные перевозки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Госдума в феврале приняла законопроект в первом чтении, а ко второму его текст был значительно переработан. Было уточнено, что надзор будет вестись в отношении пассажирских международных автомобильных перевозок, а на остановках проверки предлагается проводить при выявлении факта посадки пассажира в транспортное средство, осуществляющее международную автомобильную перевозку, или высадки из него.Также ко второму чтению были добавлены ряд новых положений. Так, было установлено, что к международным автомобильным перевозкам, за исключением осуществляемых транспортными средствами Вооруженных сил РФ, Ространснадзором допускаются российские перевозчики в соответствии с установленными условиями. В частности, в отношении российского перевозчика, допущенного к осуществлению международных автомобильных перевозок, закрепляется перечень обязанностей. Правительство РФ предлагается наделить полномочиями по установлению правил допуска российских перевозчиков.Ространснадзор также наделен полномочиями по формированию и ведению реестра российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок, который не является информационной системой. При этом отсутствующих в таком реестре перевозчиков допускать к международным перевозкам не будут.Кроме того, установлены сроки, на которые перевозчики будут допускаться к перевозкам: 1 год - для российского перевозчика, сведения о котором включаются в реестр впервые, далее перевозчики будут допускать до перевозок на 5 лет. Вместе с тем, устанавливается, что российский перевозчик, допуск которого к осуществлению международных автомобильных перевозок был аннулирован, не может быть повторно допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок до истечения 1 года со дня аннулирования такого допуска.
https://realty.ria.ru/20201029/avtovokzal-1582068799.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), госдума рф, владимир путин, экономика
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон о наделении Ространснадзора
полномочиями по проведению проверок остановок на автостанциях и автовокзалах и создании реестра российских перевозчиков, осуществляющих международные перевозки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума
в феврале приняла законопроект в первом чтении, а ко второму его текст был значительно переработан. Было уточнено, что надзор будет вестись в отношении пассажирских международных автомобильных перевозок, а на остановках проверки предлагается проводить при выявлении факта посадки пассажира в транспортное средство, осуществляющее международную автомобильную перевозку, или высадки из него.
Также ко второму чтению были добавлены ряд новых положений. Так, было установлено, что к международным автомобильным перевозкам, за исключением осуществляемых транспортными средствами Вооруженных сил РФ, Ространснадзором допускаются российские перевозчики в соответствии с установленными условиями. В частности, в отношении российского перевозчика, допущенного к осуществлению международных автомобильных перевозок, закрепляется перечень обязанностей. Правительство РФ предлагается наделить полномочиями по установлению правил допуска российских перевозчиков.
Ространснадзор также наделен полномочиями по формированию и ведению реестра российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок, который не является информационной системой. При этом отсутствующих в таком реестре перевозчиков допускать к международным перевозкам не будут.
Кроме того, установлены сроки, на которые перевозчики будут допускаться к перевозкам: 1 год - для российского перевозчика, сведения о котором включаются в реестр впервые, далее перевозчики будут допускать до перевозок на 5 лет. Вместе с тем, устанавливается, что российский перевозчик, допуск которого к осуществлению международных автомобильных перевозок был аннулирован, не может быть повторно допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок до истечения 1 года со дня аннулирования такого допуска.